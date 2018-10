El Ayuntamiento de Marbella quiere expropiar el edificio de la actual sede de Urbanismo

El PSOE lo llevará a los tribunales

El portavoz del PSOE en la localidad, José Bernal, anunció ayer que una vez se produzca la votación en el pleno de la modificación presupuestaria para la adquisición de este inmueble denunciará el asunto ante los tribunales ya que “no estamos dispuestos a permitir que con el dinero de todos se pague a los que esquilmaron esta ciudad”. Según los socialistas, el dinero para la expropiación del edificio se sacaría, por un lado, de los 2,1 millones de euros del Patrimonio Municipal del Suelo, de las partidas recuperadas entre los años 2015 y 2017, y de obras que se iban a ejecutar, punto que ha sido negado por la concejala de Ordenación del Territorio. “Aquí el interés es dotar de equipamiento a la ciudad, el patrimonio de suelo no disminuye, porque vamos a tener en pleno centro de la ciudad un edificio con siete plantas y locales comerciales”, comentó la edil. No obstante, ante la posibilidad de que la socidad propietaria se negara a llevar a cabo el proceso, señaló que “la propiedad puede oponerse o no a la expropiación, no sabemos como reaccionará. Estamos ante un procedimiento normal. Para que el Ayuntameinto adquiera un bien por expropiación como en este caso tiene que tener una justificación y tenemos un informe de necesidad que justifica que los trabajadores del área de Urbanismo no puede seguir mucho más tiempo trabajando en estas condiciones”