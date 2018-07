Una familia reclama la titularidad de la ermita de San Sebastián de Vélez-Málaga

La ermita de San Sebastián sigue en manos privadas pese a que el Obispado de Málaga había cedido el inmueble al Ayuntamiento de Vélez-Málaga en 2001 y fue escriturado el pasado año. En los trámites para iniciar la rehabilitación de este inmueble histórico, la Administración local se ha encontrado con que una familia reclama su titularidad pese a que no existe ninguna documentación al respecto. Por ello, van a realizar un requerimiento judicial a quienes dicen ser sus propietarios para que lo demuestren documentalmente.

La Asociación de Amigos de San Sebastián se reunió ayer con la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Cynthia García (PSOE), y el técnico de Urbanismo, Luis de Felipe, para conocer la razón por la que se están retrasando los trabajos con los que se había comprometido el Ayuntamiento. "Hay una familia que dice ser también propietaria no solo de una de las casas anexas a la ermita, sino de la ermita misma. Y, es más, esta familia tiene la llave del inmueble lo que imposibilita que ningún trabajador municipal o la propia concejala puedan acceder a la misma, explicó la presidenta del colectivo, Lucía Godoy quien según le explicaron en la reunión tanto García como De Felipe, "esta familia no ha aportado documentación alguna que pruebe dicha titularidad de los inmuebles por lo que las propiedades no han podido ser expropiadas como pasó con otra anexa". Desde Urbanismo, han planteado diversas soluciones amistosas para desbloquear este último escollo sin éxito alguno., según comentó Godoy quien adelantó que si tras el requerimiento judicial no se solventa "el Ayuntamiento tendrá que iniciar un pleito para solventar este problema de doble titularidad".