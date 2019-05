Un filósofo con alma de economista

En menos de una semana, el colegio San Francisco de Asís de Mijas cuenta con dos nuevos medallistas olímpicos a nivel provincial. Se trata de Pablo Rodríguez, que recientemente se ha hecho con el primer puesto en la Olimpiada de Economía de la Universidad de Málaga, y Rafael Gómez, quien hace apenas unos días representó a nuestro distrito en la fase nacional de la Olimpiada de Química que se celebró en Santander. Ambos alumnos estudian segundo de Bachillerato en la localidad y basta apenas unos minutos con ellos para darse cuenta de que su talento y su vocación por las ciencias vienen de muy lejos.

Pablo representará a Málaga en la fase nacional de la Olimpiada de Economía que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de junio después de lograr el primer puesto en la fase provincial. Como premio, la Facultad de Económicas le regalará el importe de la matrícula de su primer curso en la Universidad de Málaga. Pero, lejos de lo que pueda parecer, él tiene claro que no tiene intención de estudiar la carrera de Economía, algo que considera imprescindible para el día a día, sino que su verdadera vocación es la Filosofía.

La fase nacional de la Olimpiada de Economía se celebrará del 25 al 27 de junio en Madrid

En cuanto a las pruebas, los estudiantes tuvieron que responder ocho preguntas tipo test, dos preguntas cortas, dos preguntas de teoría larga y dos problemas matemáticos. “Fui tranquilo. Habíamos tenido un examen de Economía el día de antes, así que no estudié nada más para el examen de la olimpiada”, señala este alumno de segundo de Bachillerato de la rama de Ciencias Sociales, que reconoce que no tuvo una preparación especial de cara al examen. “Yo creo que al final la clave está en atender en clase, comprender lo que estás estudiando y hacer los deberes. Luego en casa no le dedico mucho tiempo al estudio”, apunta.

Sin embargo, en la fase nacional la cosa se complica, por lo que Pablo se preparará la prueba junto a su profesor Santiago Olivares. “Parte del temario que entra en el examen no lo hemos visto en Bachillerato por lo que tendré que estudiar por mi cuenta y con ayuda de mi profesor”, explica.

Además, a Pablo le apasiona la electrónica. Tanto que hasta se ha construido su propio dron.

Rafael Gómez, por su parte, es estudiante de segundo de Bachillerato de la rama de Ciencias de la Salud y campeón de la Olimpiada de Química a nivel provincial que se celebró el pasado 5 abril, lo que le dio el salto a la fase nacional. Hace apenas unos días que volvió de Santander, donde se celebró esta prueba, y aunque su nombre no está entre los diez primeros clasificados asegura sentirse muy satisfecho de donde ha llegado.

Pablo tiene claro que quiere estudiar Filosofía mientras que Rafael quiere ser médico

A diferencia de Pablo, Rafael comenzó a prepararse para las olimpiadas en mayo del año pasado junto a otro compañero. En los recreos se reunían con su profesor, Fernando Nogales, quien en todo momento los acompañó en su preparación, para resolver dudas del temario. “En gran parte todo esto ha sido gracias a él porque tiene una gran experiencia y nos ha contagiado este ánimo y estas ganas por la olimpiada”, relata, este alumno, que asegura que “hemos tenido que hacer un esfuerzo doble porque el curso está acabando y la selectividad está muy cerca y porque el grueso del temario de la prueba de la fase nacional correspondía a cursos superiores. Pero aunque ha sido difícil estoy muy contento, me siento muy satisfecho y lo volvería a hacer mil veces”.

Eso sí, aunque esto le ha servido para darse cuenta de que le apasiona la química, tiene claro desde pequeño que su verdadera vocación es la medicina.