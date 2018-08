Fuengirola llama a la colaboración ciudadana para minimizar efectos de la huelga de limpieza

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha pedido este jueves a vecinos y visitantes de la localidad que colaboren a la hora de intentar mantener lo más limpia posible la ciudad, ya que en esta noche los trabajadores de Urbaser, empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y de parte de la limpieza viaria, comienzan una huelga general que se prolongará durante los próximos diez días.

De igual modo, la alcaldesa ha instado tanto a la empresa como a sus empleados "a que sigan negociando para llegar a un punto de encuentro y evitar que la ciudad salga perjudicada".

"Fuengirola se enfrenta a una huelga de limpieza. Pero tengo que dejar claro que ésta no es una huelga contra el Ayuntamiento, que ha intentado mediar en todo momento, sino que es un conflicto entre los trabajadores y Urbaser, donde los perjudicados son los fuengiroleños. La empresa ha mostrado una incapacidad a la hora de llegar a un acuerdo con sus empleados", ha explicado Mula.

Por ello, la regidora ha realizado un llamamiento tanto a los vecinos como a los visitantes para que durante estos días "sean aún más rigurosos a la hora de cumplir la normativa de limpieza". Entres otros, ha solicitado que las bolsas de residuos, en la medida de lo posible, se depositen dentro de los contenedores y siempre a partir de las 20.00 horas.

Asimismo, ha pedido que se intente que las bolsas que se vayan a tirar estén llenas al máximo, que se cuiden las playas y que no se arrojen residuos en la vía pública, ya que hay cientos de papeleras disponibles. "Pido la ayuda de todos para intentar minimizar, todo lo que se pueda, los efectos de esta movilización", ha agregado.

El Sercla ha establecido unos servicios mínimos que ascienden al 50 por ciento durante la semana y un 65 por ciento los fines de semana y el día festivo. Los trabajadores deberán cumplir estas disposiciones y se tomarán las medidas oportunas para que así sea.

Reivindicaciones

En relación con las reivindicaciones, la alcaldesa ha calificado como "razonable" que la plantilla de Urbaser las tenga, pero el Ayuntamiento no puede entrar a valorarlas, ya que esto tendrá que hacerlo la empresa concesionaria.

Es más, ha explicado que la falta de entendimiento podría ser una maniobra de la entidad privada para intentar que se llevase a cabo una resolución pactada del contrato, que está vigente desde 2016. Esto ya lo intentó Urbaser a principios de año sin justificación legal alguna.

"Me gustaría recordar la trifulca que se montó en el Pleno en el que se aprobó la concesión. Ese día la oposición apostó por adjudicar este servicio a la empresa que habría ofrecido un precio más barato, que no era Urbaser, aunque ésta ganó por las prestaciones técnicas que ofertaba. No me quiero ni imaginar en qué situación estaríamos ahora sí hubiésemos hecho lo que pretendía la oposición", ha dicho la regidora.

Así, ha instado a que la empresa negocie con sus trabajadores: "El Ayuntamiento no puede legalmente adoptar ninguna medida, porque existe un contrato que es el que ganó Urbaser y que nos cuesta a todos los fuengiroleños seis millones de euros cada año, dinero que pagamos religiosamente. Pero nos ofrecemos a seguir mediando, a que se busque ese posible acuerdo y vamos a seguir afrontando esta situación, como siempre hacemos con los problemas", ha explicado.

En cuanto a las críticas vertidas por determinados grupos en la oposición, Mula ha indicado que están "echando leña al fuego, alentando el conflicto en lugar de defender los intereses de la ciudad". "Este conflicto en realidad no les interesa, lo que buscan es ganar rentabilidad política al precio que sea y en política no todo vale. De hecho, no han ofrecido ninguna idea o aportación para solucionar el conflicto", ha añadido.

Por último, la alcaldesa espera que todo "se solucione cuanto antes y que se siga negociando para llegar a un punto de encuentro y hacer, de este modo, que este conflicto laboral entre Urbaser y sus empleados no se recrudezca".