Un juez investiga al perito por el supuesto caso de espionaje en Mijas

Maldonado volverá a solicitar que se paralice la investigación

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, aseguró ayer que se ha convocado un nuevo consejo de administración para el próximo viernes en el que volverá a solicitar la suspensión de la investigación después de que el juzgado haya abierto diligencias previas. También ha criticado a la oposición por haber filtrado información pese al deber de sigilo, y le ha preguntado a la oposición si todo esto se ha producido “por ignorancia o con intencionalidad política. No todo vale”. “He tenido que aguantar durante esta semana que me digan que he querido torpedear la investigación y cómo muchos medios de comunicación y miembros de la oposición de alguna manera, directa o indirectamente, han señalado a mi partido como responsables de la supuesta trama”, apuntó. “La política es muy sucia pero voy a ir hasta el final. Aquí se va a investigar todo, con todas las garantías, con un juzgado con auténticos profesionales y autoridades competentes. No voy a parar en mi empeño hasta que se le dé toda la luz posible a este caso que ha sufrido Mijas Comunicación”, concluyó.