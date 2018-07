Los mijeños entregan sus proyectos para los presupuestos participativos

La reforma del centro de día de jubilados de Las Lagunas, la construcción de un centro de día para personas sin hogar, puntos limpios en Las Lagunas, la creación de una escuela de circo o la conexión de los tres núcleos urbanos por carril bici son solo algunas del más de medio centenar de propuestas presentadas por los vecinos y colectivos del municipio para los presupuestos participativos, que cuentan con un presupuesto de 1,5 millones para 2019 a razón de 500.000 euros por cada núcleo urbano.

El Ayuntamiento ha recibido un total de 54 propuestas, de las cuales 18 afectan de forma directa al núcleo de La Cala, 15 a Las Lagunas, 13 a Mijas Pueblo y ocho son transversales afectado a diversas zonas de la localidad. "Este proceso se hace imprescindible para que los vecinos del municipio puedan decidir propuestas que verdaderamente se puedan ejecutar en 2019, ya que tenemos que recordar que las propuestas seleccionadas cuentan con carácter vinculante, es decir, deberán ser ejecutadas por el Consistorio durante 2019", señaló la concejala de Participación Ciudadana, Tamara Vera.

La instalación de contenedores de reciclaje para el depósito de envases de plástico a cambio de monedas a los usuarios, una práctica muy extendida en otros países, huertos ecológicos comunitarios, la creación de talleres de muebles y enseres o la remodelación de determinadas calles son otras de las diferentes propuestas presentadas. "Del mismo modo nos encontramos con iniciativas para la mejora de las infraestructuras deportivas como es el caso de la piscina de Osunillas, o de conservación del patrimonio histórico de Mijas con la propuesta de inventario y recuperación de las infraestructuras hídricas históricas", agregó.

Una vez recibidas todas las propuestas, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de valoración de las mismas. Los resultados se darán a conocer los próximos 17, 18 y 19 de septiembre en asambleas informativas. Asimismo, informaron que quedarán excluidos del proceso en esta fase aquellas propuestas que se refieran a cuestiones que no sean de competencia municipal; las que no dependan en exclusiva del Ayuntamiento de Mijas o que no se puedan ejecutar correctamente por implicar trámites previos de resultado incierto; quedarán igualmente excluidas los proyectos con coste superior al previsto para estos presupuestos, contrarios a la normativa de aplicación o inviables técnicamente; así como tampoco podrán pasar a la siguiente fase las iniciativas de carácter nominativo o que obedezcan a intereses particulares, que generen beneficios directos económicos o de otra índole, ajenos al interés público.

Por último, avanzaron que todas las propuestas seleccionadas estarán visibles en la red social Facebook de la delegación de Participación Ciudadana del Consistorio mijeño para que puedan ser consultadas por los vecinos. "En este espacio nuestros vecinos tendrán a su disposición cada una de las iniciativas que serán explicadas posteriormente en las asambleas de septiembre, unas reuniones abiertas a todos y en las que se dará cuenta de aquellas propuestas que pasarán a la fase de votación", concluyó.