La compra de Las Claras de Vélez se hará efectiva tras la rehabilitación

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno (PSOE), mantiene su predisposición de adquirir el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia conocido popularmente como Las Claras para incorporarlo al patrimonio municipal y darle uso ciudadano.

Esto será una vez que Unicaja, propietaria del inmueble realice las obras de rehabilitación. Éstas, según recoge la licencia de obra que ya han tramitado en el Ayuntamiento, rondan los 36.000 euros.

El regidor informó que desde hace un año los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la entidad bancaria están realizando visitas periódicas al edificio para revisar el estado en el que se encuentra.

En ellas, se han decidido las actuaciones necesarias para su consolidación y rehabilitación de las zonas de la iglesia y la planta baja del claustro que se encuentran deterioradas.

El uso que se le dará estará determinado por la consejería de Cultura al ser un BIC

En este sentido, está previsto actuar sobre los revestimientos, elementos decorativos, solados, iluminación y pinturas interiores de la iglesia; mientras que en el patio del claustro se procederá a la remodelación de la jardinería, eliminación del zócalo de azulejos decorativo y la sustitución de puertas deterioradas.

Una vez que hayan finalizado estas obras que garantice la seguridad y el ornato para las visitas, el Ayuntamiento solicitará una valoración del inmueble para proceder a su compra.

“Antes de adquirirla solicitamos un informe a la asesoría jurídica que nos recomendó que el edificio estuviese en condiciones óptimas, que se valorará económicamente por una empresa externa, y posteriormente hacer las obras en consecuencia del uso que le vayamos a dar”, comentó el alcalde quien dijo que el destino del edificio dependerá de las posibilidades que le permita Cultura ya que se trata de un Bien de Interés Cultural del siglo XVI.

Alfonso Rico, arquitecto Como miembro de la plataforma mostró el descontento del colectivo, que cree que se trata de “un pequeño lavado de cara y no una rehabilitación"

Quienes no están muy contentos con el anuncio de la rehabilitación es la plataforma ciudadana Las Claras a Las Claras que consideran que son “obras menores” e “insuficientes”. Alfonso Rico, arquitecto y miembro de la plataforma, mostró el descontento del colectivo que cree que se trata de “un pequeño lavado de cara y no una rehabilitación como tal”. “Además se van a cerrar los accesos a la segunda planta para que no pueda verse el estado en el que se encuentra el artesonado”, advirtió.