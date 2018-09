Los padres del IES de Rincón se niegan a llevar a sus hijos a clase

Ayer fueron algo más de un centenar de estudiantes los que faltaron a sus clases en las prefabricadas de Torre de Benagalbón. Hoy posiblemente sean más los que no acudan tras conocer el comunicado emitido por el Ampa SESO Añoreta que el lunes por la tarde se reunía de urgencia tras conocer la situación en la que se encontraban los cinco módulos y el resto de instalaciones. Según describieron sus hijos, no estaban instalados los aseos (estando sólo habilitado el de profesores), no se había activado el aire acondicionado pese al calor que desprendía la uralita y había cables suelos y restos de materiales por todo el recinto, entre otras deficiencias. También denunciaron la inexistencia de salidas de emergencias, la suciedad de las aulas así como la falta de zonas con sombra "al no haberse instalado "los toldos prometidos en la reunión con Educación".

"Las familias afectadas se niegan a que sus hijos acudan al centro en las actuales condiciones", exponía el comunicado que enviaron a todos los padres entendiendo que "algunos los llevasen por motivos laborales". En algunos cursos, como es el de 3º de ESO sólo acudieron ocho de 47 alumnos. En el escrito que dirigen a la Consejería de Educación exigen ver el informe técnico que "garantice que las instalaciones cuentan con todas las garantías de seguridad y salubridad para nuestros hijos". Además quieren ver antes, cómo han quedado las aulas y el resto del perímetro. "No se nos ha permitido la entrada para realizar una visita y corroborar el estado de las instalaciones tal y como se nos prometió en la reunión con los responsables de delegación territorial de Educación el 4 de septiembre", señaló la presidenta del colectivo, Lydia Montes. Quienes sí entraron a inspeccionar durante la primera jornada lectiva fueron los agentes de la Policía Local que realizaron un informe a petición del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

El Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador si no resuelven las deficiencias

Además certificaron, como explicaron fuentes municipales, que "los niños entraron a la obra con permiso del cuerpo directivo a requerimiento de la delegación territorial de Educación". Estas mismas fuentes recalcaron que "entraron a la obra" al no considerarlas instalaciones ya que todavía no tienen concedida la licencia de utilidad, es decir, de uso. La administración local les ha pedido que subsanen todas las deficiencias detectadas por la Policía Local y por los técnicos de Urbanismo, y de no hacerlo, podrían abrirse un expediente sancionador.

"Nosotros pedimos que se retrasara la entrada al instituto para que estos estudiantes de Rincón de la Victoria lo hicieran en las mejores condiciones, dentro de la precariedad que supone estar en unas aulas prefabricadas", recordó el alcalde, Francisco Salado (PP) quien en su opinión con "cuatro o cinco días se podrían haber finalizado completamente las obras y los padres hubiesen podido ver las instalaciones". Entre las deficiencias más graves que recoge el informe constan las salidas de emergencia que dan hacia el vallado perimetral del recinto o elementos peligrosos en el muro de separación con la obra donde se está construyendo el edificio. Éste no estará finalizado hasta el mes de marzo, según las previsiones de la consejera de Educación, Sonia Gaya, y al menos hasta mayo, según les han hecho saber los operarios a los padres.

Con respecto a la ubicación -junto a las obras donde se está levantando el instituto- Izquierda Unida también se posicionó al lado de los padres, y censuró a la administración autonómica por no atender las principales reivindicaciones del Ampa que pedían que se utilizasen dos emplazamientos. El objetivo era eliminar la mitad de los módulos de forma que quedase más espacio para patio del recreo y para la práctica deportiva. La propuesta pasaba por mantener a los 120 alumnos de primero de ESO en el CEIP Josefina Aldecoa, y el resto en la parcela junto a las obras. También les plantearon como ubicación óptima una parcela municipal cercana, junto al colegio La Marina. El portavoz de IU, Pedro Fernández consideró "inadmisibles" que no fueran atendidas "las reivindicaciones de las madres y padres del centro educativo de Torre de Benagalbón".