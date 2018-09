Los padres de Rincón se plantan y no llevarán a sus hijos a las clases

Hoy también serán muchos los niños de Torre de Benagalbón que no irán a clase. Es a ellos a quienes molesta el ruido y el polvo de la obra del que será su futuro instituto. Y a un tercio de padres, las condiciones en las que se encuentran las aulas prefabricadas. No les convence la ubicación, ni la falta de servicios, de espacios con sombra y la mínima zona que ha quedado para la práctica deportiva o para el recreo. Y lo que es peor, temen por la seguridad de sus hijos al encontrarse separadas prácticamente por un muro ciego instalado al efecto.

"Los niños están deseando de entrar en clase como les pasa a todos los jóvenes que después del verano quieren ver a sus amigos. Muchos padres también tenemos problemas para dejarlos en casa con algún familiar, y otros no tienen más remedio que llevarlos por motivos laborales. Esto no debería de haber ocurrido si la Junta lo hubiese planificado bien", manifestó la presidenta del AMPA Seso Añoreta, Lydia Montes. Los cinco módulos de prefabricadas deberían de estar ocupados por 240 niños, 75 de ellos decidieron no asistir.

Educación culpa al Ayuntamiento del retraso en la licencia de obras

Ante la alarma generada, la Consejería de Educación mandó ayer un mensaje de tranquilidad a los padres y madres del alumnado del nuevo IES de Rincón de la Victoria alojados temporalmente en las caracolas. En el escrito enviado por la Junta, aseguraron que "los cinco módulos se encuentran ya instalados y terminados a falta de diferentes remates que ha solicitado el centro" que ultimaban ayer por la tarde. Concretamente, estuvieron colocando juntas de suelo, creando un espacio de tutoría e instalando un cuarto núcleo de aseo.

Con respecto a las medidas de seguridad, mencionaron el traslado de la grúa de obra a otro extremo de la parcela, "y se procuró que las obras afecten lo menos posible a estos espacios". El plan de seguridad de las obras fue entregado al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria "e incluye medidas para proteger a los usuarios del ruido y el polvo". Entre otras, la instalación de un vallado ciego para separar las prefabricadas de las obras, y la "paralización parcial" de los trabajos en esa zona de la parcela. La Consejería de Educación aprovechó la nota para para culpar al Ayuntamiento de "falta de colaboración" aludiendo a que reclamó la licencia de obra para la instalación de las prefabricadas a mediados de agosto, "y no la concedió hasta el 14 de septiembre". Asimismo, aclararon que "en este momento está reclamando una licencia de primera ocupación, lo que es algo insólito en unas instalaciones de estas características".

Con respecto a la ubicación, la Consejería aseguró que analizaron "de manera rigurosa" otras posibilidades como el CEIP Josefina Aldecoa o el IES Aljatib, donde no fue posible por razones técnicas. Tampoco en la propuesta por el Ayuntamiento ya que requería de obras previas de urbanización que "no iban a realizar". La construcción del instituto, o al menos, alguna fase que ya podría ocupar el alumnado, está prevista para marzo de 2019, aunque los padres aseguran que llevan dos meses de retraso según les han advertido los operarios que están trabajando en la ejecución del edificio.