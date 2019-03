Una pista de atletismo sin zona para el lanzamiento

Hace apenas unas semanas que se inauguró la nueva pista de atletismo y el campo de fútbol del polideportivo municipal de Arroyo de la Miel tras las obras de remodelación y mejora llevadas a cabo recientemente, en las que se han invertido alrededor de 1,2 millones de euros, de los cuales un millón fue aportado por el Ayuntamiento de Benalmádena y los restantes 200.000 euros fueron subvencionados por el Gobierno autonómico. Sin embargo, aunque los usuarios disfrutan de las nuevas instalaciones desde finales del pasado mes de enero, los trabajos no han tenido en cuenta la modalidad de lanzamiento que hasta la fecha se practicaba en este espacio, incompatible con el nuevo césped artificial, dejando fuera de las mismas a los aficionados a este deporte.

"Tras cinco meses sin entrenar por las obras mi hijo ya no puede volver a entrenar ahí"

“Tras cinco meses sin entrenar por las obras me encuentro con que mi hijo ya no puede seguir entrenando ahí después de tres años”, afirma Francisco Martín, padre de uno de los niños afectados que compite en la modalidad Sub18 de lanzamiento de jabalina. “Estamos pagando por un servicio que no se le está dando. La solución que hasta ahora le han dado a mi hijo es lanzar con una jabalina de gomaespuma que no sirve para nada. Todo esto debería haberse previsto antes”, agrega.

Jabalina, disco, martillo, además de las pruebas combinadas, son las tres modalidades de lanzamiento que no pueden practicarse en las instalaciones tras la remodelación, lo que ha obligado al club de atletismo a buscar a contrarreloj una nueva ubicación para la práctica de este deporte, una solución que tampoco termina de convencer a los usuarios. De esta manera, a partir de esta semana, esta actividad se trasladará a una parcela en la que, según los propios afectados, no cuenta con las condiciones óptimas para la práctica de este deporte por no contar con césped natural, además de no disponer de vestuarios, duchas, ni aseos. “Al ser suelo duro y no de césped artificial las jabalinas van a sufrir roturas”, asegura.

Por otro lado, en un escrito con fecha del pasado 18 de marzo en respuesta a las quejas de uno de los padres afectados, el director del patronato municipal de deportes de Benalmádena reconoce la imposibilidad de realizar los lanzamientos en la instalación tras la remodelación, aunque no se había informado previamente de ello a los usuarios, en favor de otros deportes mayoritarios como es el fútbol. “Se optó por cambiar el césped natural por un césped artificial en la zona del campo de fútbol para posibilitar un mayor aprovechamiento de este espacio público deportivo poder atender la demanda existente de mayor número de campos de fútbol”, expone. Y continúa en el mismo documento que “esta decisión se tomó a sabiendas que la misma tendría sus ventajas: aumento del número de usuarios en la instalación, aumento del número de espacios disponibles para la práctica del fútbol, y siendo también conscientes de que la misma tendría sus inconvenientes, ellos la imposibilidad de lanzamientos de jabalina, disco y martillo”.

Por último, en este escrito, el director del patronato asegura que el municipio carece en estos momentos de espacios alternativos para la práctica de esta actividad, queja que trasladaría al departamento de urbanismo por si en planes futuros “se puede buscar un espacio específico para lanzamientos”.

Las obras de remodelación llevadas a cabo en las instalaciones del polideportivo de Arroyo de la Miel consistieron principalmente en la sustitución del césped natural por césped artificial. De forma paralela, la pista de atletismo también ha experimentado algunos cambios, entre ellos el desplazamiento de las zonas de salto de longitud, que han pasado de la zona lateral del campo de fútbol a la zona trasera oeste del campo, pasa posibilitar un pasillo de carrera alrededor de todo el perímetro del campo de fútbol. Igualmente, se ha pasado de dos zonas de salto de pértiga a una.