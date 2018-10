El Pleno de Torrox reprueba al alcalde tras aludir a “parte positiva” de crimen machista

“¿Qué quiere decir con esto? Antes de que fuera alcalde, no sabíamos dónde estaba Torrox ”, agregó Medina, que destacó entonces que “ya España conoce a Torrox” y que “es un orgullo y algo se estará haciendo bien para que nuestro pueblo sea ya conocido a nivel de España”.

Ayer volvió a ofrecerlas en el salón de Plenos tras recibir la reprobación impulsada por Izquierda Unida y secundada por todos los grupos de la oposición. “Me alegra haber podido zanjar este asunto, que me ha quitado el sueño durante muchos días desde entonces”, reconoció Medina, que señaló que, tal y como explicó, responde a “una mala expresión ” por su parte “al no haber sabido zanjar el tema de violencia de género que nos ocupaba y que por supuesto condenamos”.

Un nuevo intento para las cuentas de 2019

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), no ha conseguido aprobar ningún Presupuesto durante su mandato. Ayer, la oposición volvió a tumbarle el de este año, entre otras razones, porque consideran que técnicamente es imposible ejecutarlo dado que se encuentra en el último trimestre del año. El regidor avanzó que “en la mayor brevedad posible” presentará el documento económico de 2019 al que espera incorporar las aportaciones de todos los grupos políticos de la oposición. “Aunque creo que no se ha valorado lo suficiente esta propuesta, no tiramos la toalla ni cejaremos en el intento de que Torrox tenga el Presupuesto que se merece”, insistió el alcalde del municipio axárquico.