Los trabajadores de la limpieza de Fuengirola continúan con movilizaciones

Los trabajadores de la limpieza de Fuengirola continúan con nuevas movilizaciones tras la huelga del pasado mes de agosto. Estos han organizado un calendario de concentraciones que tendrá lugar cada viernes durante todo el mes de septiembre, es decir los días (7, 14 y 21), frente a la puerta del Ayuntamiento. Los trabajadores reclaman desde hace más de un año ciertas mejoras en la negociación del nuevo convenio, una lucha que continúa después de que no se alcanzara ningún acuerdo con la empresa concesionaria del servicio en la localidad, Urbaser, tras la huelga. Entre algunas de las principales reivindicaciones, de un total de 27 puntos, se encuentra la reactivación de los trienios, el cobro íntegro del salario durante las vacaciones y las pagas extras, la reactivación de las antigüedades, así como la reducción del horario laboral de 40 a 35 horas semanales, ampliado en 2012 en 5 horas semanales como medida de austeridad. "Continuamos con nuestras movilizaciones al no llegar a un acuerdo durante la huelga, lo que demuestra una falta de interés por parte de la empresa y del Ayuntamiento. Y mientras no haya comunicación o diálogo con la empresa volveremos a elaborar un nuevo calendario de nuevas movilizaciones", señaló el delegado sindical de CCOO en la localidad.

La concentración prevista para este viernes 14 de septiembre será de 11:00 a 14:00, en la plaza del Ayuntamiento, y se espera la participación de al menos una treintena de personas.