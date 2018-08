Los trabajadores de la limpieza en Marbella se reúnen hoy para abordar las peticiones del sector

Los trabajadores de la limpieza de Marbella se reunirán esta mañana con la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, en el marco de una reunión con el comité de Personal, para abordar las demandas del colectivo desde que el pasado 27 de julio se manifestaran a las puertas del Ayuntamiento contra las políticas de externalización del equipo de gobierno y la temporalidad de más de la mitad de la plantilla.

Según el delegado de CCOO, Manuel Beltrán, ya son más de 80 los empleados temporales con sentencia judicial firme que el juez reconoce como fijos discontinuos, por lo que piden al gobierno local que cree nuevas plazas para que estos trabajadores puedan incorporarse a la plantilla municipal. En la mayoría de los casos se trata de empleados eventuales de la delegación de Limpieza de Marbella que han estado hasta varios años encadenando contratos temporales de forma sucesiva.

En esta línea, Beltrán recordó que más del 60% de la plantilla del servicio de limpieza es temporal, con 233 empleados indefinidos y 258 temporales, lo que califica de "insostenible". Además, criticaron que recientemente el Ayuntamiento de Marbella abrió una nueva bolsa de empleo "sin negociar con los trabajadores ni con los sindicatos". "Nos debemos a un régimen interno que es fundamental para el servicio y que no se está cumpliendo. No se ha reivindicado nada económico, hay que eliminar la eventualidad, tenemos a mucha gente con sentencias ganadas desde hace un año esperando a ser contratadas como fijos discontinuos", señaló.

Entre otras cuestiones, desde el sindicato denuncian el incumplimiento del régimen interno o el impago del plus de nocturnidad desde hace un año. También consideran "excesivas" las externalizaciones realizadas en este área. "Parte de las privatizaciones que se han realizado en limpieza son surrealistas, no tienen sentido alguno", criticó. El pasado 27 de julio alrededor de 200 trabajadores del área de Limpieza se concentraron en la plaza de Los Naranjos, frente al Ayuntamiento de Marbella, coincidiendo con la celebración del último pleno ordinario, para reclamar al ejecutivo local el cumplimiento de las sentencias dictadas y "que termine con las externalizaciones que tan caras están resultando a los ciudadanos de Marbella, con una contratación laboral precaria en las condiciones y en los salarios y el consiguiente empeoramiento de la calidad del servicio". Por último, tras esta primera concentración, desde el sindicato no descartan nuevas movilizaciones de no alcanzar algún acuerdo que ponga fin a la situación de temporalidad de los trabajadores.