Los trabajadores de la limpieza de Torrox inician concentraciones por el convenio

Los trabajadores de la Empresa Mixta de Limpieza Villa de Torrox (Livitemsa) se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento para reclamar un convenio colectivo y para exigir que se aclare la situación en la que van a quedar tras la municipalización prevista por el equipo de gobierno.

La concesión que mantiene el Consistorio con la empresa FCC cumple el 19 de mayo, fecha a partir de la cual, la empresa pasaría a ser pública, según el compromiso del alcalde, Óscar Medina (PP).

Hay previstas cuatro concentraciones este mes para reclamar la negociación del convenio colectivo

Los sindicatos UGT y CCOO convocaron este jueves una primera jornada de protesta de las cuatro que hay previstas este mes para reclamar la negociación del convenio colectivo que no se actualiza desde 2015 y que afecta a 72 trabajadores.

La plantilla, según expresó el portavoz de UGT, José Castán, se siente preocupada por su futuro siendo conocedores del propósito del equipo de gobierno, pero “sin que haya habido ninguna comunicación oficial” con los trabajadores.

Los sindicatos no descartan iniciar una huelga si en los próximos días no mantienen algún contacto

Las concentraciones de los trabajadores encargados del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria se seguirán haciendo entre la una y las tres de la tarde para que no afecte a ningún servicio público.

No obstante, los sindicatos no descartan iniciar una huelga si en los próximos días no mantienen algún contacto con ellos los representantes de la empresa o del Ayuntamiento.

El pasado mes de mayo, el Pleno aprobó iniciar los estudios de viabilidad económica para municipalizar la empresa mixta. El alcalde que gobierna en minoría con seis concejales contó con el apoyo de tres de los grupos de la oposición, esto es, IU y los independientes del FUCI y TUI. El PSOE decidió abstenerse al considerar que se trata “de toda una declaración de intenciones”.