Él tripartito culpa a la oposición del derrumbe del talud en Burriana

Alrededor de 200 metros de la playa de Burriana en Nerja continúan cerrados como consecuencia de un vertido de aguas fecales producido por la rotura de una tubería. Ésta a su vez se debe a los desprendimientos que se produjeron durante la semana -tras las últimas lluvias- en el tramo de la urbanización Huerto Tuhillo y bajo el mirador del Bendito. Esta actuación para la cual había destinados 85.0000 euros lleva pendiente desde el año pasado, y ha generado un nuevo enfrentamiento entre el tripartito (PSOE, IU y EVA) y la oposición integrada por PP y Cs. La razón principal es que el Presupuesto, para librar esta partida no fue aprobado hasta mayo.

El equipo de gobierno, a través de un comunicado, recordó ayer que el año pasado expusieron en varias ocasiones en el Pleno la necesidad de apuntalar dicho talud, pero fue quedando sobre la mesa, al no contar con el apoyo de ninguno de los otros partidos dado que gobiernan en minoría. Defendieron que tenían los informes preceptivos favorables y que no "quisieron utilizar el superávit para esta actuación que era urgente". "En el Presupuesto aprobado en mayo ya estaba incluido vinculado a un préstamo para que no puedan volver a bloquearlo pero si en julio de 2017 lo hubiesen aprobado, las obras ya estarían realizadas y este derrumbe no se habría producido", expusieron. En el PP, culpan a la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE) por "su irresponsabilidad e incapacidad de gestión, poniendo en peligro la salud de los bañistas y dañando gravemente la imagen turística de Nerja". Según el principal grupo de la oposición, en julio del año pasado, cuando se pretendió aprobar una modificación presupuestaria para actuar no existía proyecto de actuación. "Advertimos entonces que no se puede hacer una obra sin tener un proyecto para ejecutarla", recordó el portavoz popular, José Alberto Armijo quien mostró su incredulidad porque "casi once meses después, ese proyecto todavía no está redactado, y los 85.000 euros destinados para la obra, sin utilizar".