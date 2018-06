El turista árabe pone rumbo a Marbella tras el Ramadán

En los listados de reservas de los diferentes hoteles de lujo ya figuran los nombres de clientes árabes habituales que llevan viniendo muchos años de forma constante y consolidada eligiendo Marbella como lugar de vacaciones. Y es que desde que el ya fallecido Rey Fahd eligiera el municipio para pasar la temporada estival no es baladí la predilección de dinastías como la saudí por pasar el verano en la costa. Por lo general, es un cliente con un gasto tres veces superior a la media, aunque es difícil establecer un gasto medio ya que no escatiman en precios y en ocasiones sus compras suelen romper todas las estadísticas. Desde estancias que superan los mil euros las noche hasta compras de 12.000 euros en tiendas de lujo. En los hoteles, suelen reservar las mejores villas y suites con las tarifas más caras, además de hacer gasto en los diferentes servicios del hotel, como restaurante o spa. El año pasado, por ejemplo, en el Marbella Club, una familia árabe reservó diez habitaciones durante un mes.

"Está muy bien porque nos van a acercar no solo a la gente de Qatar o Singapur, también lo tendrán más fácil para visitarnos los procedentes de la India y otros países", comenta el empresario Miguel Gómez, propietario de la joyería Gómez y Molina, uno de los que mejor conoce a estos turistas y que ha ejercido de cicerón en uno de los recientes viajes institucionales de la provincia al país árabe para acercar el perfil de este cliente a la costa. "Cuantas menos barreras se le ponga al turista de estas latitudes y más facilidades les pongamos más vendrán aquí", apunta.

La finalización del Ramadán marca el arranque de la llegada de turistas de alto poder adquisitivo procedentes de países como Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes a Marbella. Es uno de los segmentos más deseados cada verano en la localidad por los hoteles de lujo y los comercios de Puerto Banús ya que gasta más que ningún otro y las expectativas para los próximos meses superan las de años anteriores. Y se debe, principalmente, a que este año la finalización del mes de ayuno, que varía cada anualidad, ha coincidido con el inicio de la temporada de verano, el 15 de junio, con lo que se espera que los primeros visitantes comiencen a llegar a partir de esta semana. Y, por otro, a la puesta en marcha de nuevas conexiones directas de Málaga con países del Golfo por parte de las aerolíneas Qatar Airlines y Saudia Airlines, facilitando las comunicaciones con países procedentes del medio oriente. "Tenemos grandes expectativas porque la línea que acaba de empezar a operar de Doha a Málaga debería colocarnos como un destino preferente porque ahora es más fácil llegar a Málaga y, por ende, a Marbella", explica el director de Marketing y Ventas del hotel Marbella Club, Eduardo Seisdedos. "Estamos recibiendo un buen volumen de peticiones, pero realmente las reservas no empiezan a materializarse hasta unos días después de terminar el Ramadán", asegura.

Hoteles y restaurantes preparados para atender sus necesidades

Este turista se caracteriza por buscar una experiencia que no entre en conflicto con sus prácticas religiosas, por lo que cada vez son más los negocios, como restaurantes y hoteles, que ofrecen un servicio especializado para el cliente árabe. Es el caso, entre otros, del hotel Alanda, el primer establecimiento con distintivo halal de España, centrado en una gastronomía muy estricta que se caracteriza por no ofrecer ni bebidas alcohólicas ni cerdo en ninguno de sus restaurantes. Igualmente se vigila que no haya productos con trazas de grasa de cerdo en ningún caso, algo habitual en la bollería o los yogures. Se encuentra a solo 60 metros de la mezquita del Rey Fahd, por lo que desde sus habitaciones es posible escuchar los rezos.