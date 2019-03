Vecinos de Alcaucín están a días de evitar la demolición de sus casas

Blanke, quien es además, portavoz de la Asociación Save Our Home in Axarquía (SOHA) hizo un repaso al trabajo legal, administrativo y político que llevaron a cabo para conseguir la modificación de la LOUA para llegar a la regularización de viviendas en parcelaciones en suelo no urbanizable con más de seis años de antigüedad. Una solución que ahora también han conseguido aplicar a la urbanización de Las Huertas.

El Ayuntamiento y Soha, claves para conseguirlo

Los vecinos de Las Huertas se mostraron muy agradecidos a la Asociación Save Our Home in Axarquía (Soha) que se creó hace casi una década para defender la regularización de las viviendas en el suelo no urbanizable que fueron adquiridas por compradores de “buena fe”. También con el alcalde de Alcaucín, Mario Blanke quien precisamente salió de este colectivo del que era portavoz para encabezar la lista de Ciudadanos en este municipio axárquico. Durante estos años, el regidor ha mantenido numerosas reuniones con todas las formaciones, parlamentarios y diputados para buscar una solución a las viviendas en el no urbanizable.