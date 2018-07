Alhaurín acusa a la Junta de "inventar excusas" para frenar la Ciudad Aeroportuaria

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, criticó ayer el "alarmante desconocimiento" del consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en relación al proyecto de la Ciudad Aeroportuaria de esta localidad, y lamentó que la Junta de Andalucía "ya no sabe que inventar" para frenar este proyecto. Así, a través de un comunicado, el regidor del PP respondió a las declaraciones que Fiscal realizó en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta, en la que el consejero hizo responsable al Ayuntamiento de la parálisis del proyecto, al afirmar que el Consistorio no había acreditado garantías de suministro de agua ni eléctrico, requisito solicitado desde el año 2011. Para el alcalde todo esto no son más que "excusas". "La realidad es mucho más sencilla: a la Junta no le interesa que Málaga tenga una gran Ciudad Aeroportuaria que dé servicio al principal Aeropuerto del sur de Europa", criticó.

Así, Villanova recordó que el Consistorio lleva 17 años esperando a que la Junta cumpla el convenio para obras de suministro de agua. "Solo con lo que se pierde por el mal estado de los regadíos del Guadalhorce habría más que suficiente para abastecer la Ciudad Aeroportuaria, Alhaurín de la Torre y Cártama", sostuvo. En este sentido, subrayó que "es tremendamente preocupante" que el consejero de Medio Ambiente "demuestre tan alarmante desconocimiento en este asunto", y criticó que este era "el enésimo intento del PSOE por confundir a la ciudadanía y poner más trabas a un proyecto que sería muy beneficioso no solo para Alhaurín de la Torre, sino para toda Málaga y la comunidad autónoma". Señaló que la Ciudad Aeroportuaria se adapta "perfectamente" al terreno reservado por la propia Administración autonómica en su Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum). Así, insistió en que la disponibilidad de agua estaría "más que garantizada si la Junta cumpliera sus obligaciones". Por otro lado, según el alcalde tampoco se sostiene que el consejero hable de falta de suministro de energía. Recordó que la Ciudad Aeroportuaria reserva suelo "más que suficiente para el emplazamiento de estas instalaciones suministradoras" y que cerca, en Campanillas, hay una central que "funciona a un ritmo muy por debajo de su capacidad".