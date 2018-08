Cañamero respalda a los trabajadores del Infoca encerrados

El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero y el secretario general de la CGT Andalucía, Miguel Montenegro, mostraron ayer su apoyo a los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), que mantienen encierros indefinidos en los Centros de Defensa Forestal (Cedefo). Además, el líder andaluz de la CGT advirtió de que no descartan desarrollar otras acciones para no solo dar "visualización" sino continuidad a estas protestas "para acabar con este atropello a la clase trabajadora".

En este sentido, junto al líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, apoyaron las "justas reivindicaciones de los bomberos forestales", encerrados desde el pasado 6 de agosto en el Cedefo de Ronda "en contra de un acuerdo de sindicatos del régimen de la Junta" para "con el previsible adelanto de las elecciones, allanar el camino y que no haya trabajadores que respondan en la calle". "No vamos a pasar por ese chantaje, no vamos a aguantar más abuso por parte de estos sindicatos que se dedican a pisar moqueta y no estar en centros de trabajo", subrayó, incidiendo en que el convenio de la Amaya "no respeta, entre otros, unas condiciones dignas; el derecho de antigüedad; o la consolidación del empleo", afirmó Cañamero durante su visita.