El Defensor del Pueblo admite una queja por la ausencia de plenos en Alozaina

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alozaina (Málaga), José Santaolalla, ha informado que el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una queja por parte de los populares "ante el incumplimiento por parte del alcalde, el socialista Antonio Pérez, de convocar un pleno ordinario cada tres meses, hasta el punto de que en lo que va de legislatura ha eludido convocar hasta cuatro plenos tal y como estipula la ley".

"Estamos ante una grave vulneración de derechos fundamentales", ha advertido, celebrando que el Defensor del Pueblo Andaluz haya iniciado su requerimiento, informándole de que "solicitará información para poder dictaminar una resolución al respecto".

Afirman que el regidor "está retrasando asuntos necesarios para el día a día"

En este sentido, Santaolalla ha lamentado que el alcalde "impide que llevemos a cabo nuestra labor de oposición, de tal forma que los dos últimos plenos en los que el PP pudo defender propuestas fueron en diciembre de 2016 y de 2017".

"Nos parece una actitud poco valiente y que lo único que denota es que Pérez no está interesado en que los vecinos conozcan su gestión, marcada por el despilfarro y la mala gestión del PSOE al frente del municipio", ha criticado.

Asimismo, Santaolalla ha advertido de que al no convocarse plenos, el alcalde "está retrasando asuntos importantes o muy necesarios para el día a día de nuestro municipio". "Creo que Alozaina merece un regidor que se tome las cosas más en serio y que cumpla con lo que dicta la ley", ha apuntado.

Al respecto, ha considerado que al no convocar plenos "hace un desprecio no sólo a los concejales de la oposición, sino a todos los vecinos, porque pretende gobernar de espaldas a la ciudadanía, y eso no lo vamos a consentir". Por todo ello, ha pedido a Pérez que explique "cuál es el motivo que le lleva a no convocar plenos".

"La única salida que le queda al alcalde es someterse a la ley y convocar los plenos para que haya transparencia, para que no se queden asuntos importantes bloqueados sin razón, y para que todos los concejales podamos hacer nuestro trabajo y entre todos conseguir, a pesar del alcalde, que Alozaina avance y prospere", ha concluido.