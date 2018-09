La Fiscalía y el PP piden nuevas diligencias en el caso Boda

El llamado caso Boda, en el que se investiga el supuesto cambio del acta matrimonial de la hija de un ex concejal del PSOE que le habría permitido obtener un permiso remunerado por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se aleja de llegar al final de su fase de instrucción tras pedirse nuevas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el PP. Tras obtenerse los resultados de la prueba caligráfica en la que se determinó que las firmas que aparecían en uno de los documentos del expediente de la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, y su jefe gabinete, no eran suyas, la Fiscalía solicita ahora que se practiquen pruebas caligráficas al propio ex concejal socialista y a dos funcionarias para tratar de determinar quién pudo realizar esas firmas.

Por otra parte, desde el Fiscalía también se pide que el Servicio Andaluz de Salud remita el expediente realizado sobre este asunto al juzgado para el análisis del mismo. El SAS abrió una investigación tras conocerse estos hechos, cerrando la investigación interna con una sanción económica a la trabajadora.

Mientras tanto, el Partido Popular (PP) que ejerce como acusación particular en este caso, también pide que investiguen los teléfonos móviles de la propia regidora y el ex concejal, al objeto de poder conocer las conversaciones que pudieron tener sobre este asunto ambos. En este sentido, las fuentes consultadas explicaron que el objetivo es cotejar los mensajes que fueron entregados por el ex concejal durante la investigación tras sostener que la alcaldesa de la ciudad era conocedora de este asunto en su declaración.

De este modo la investigación tendrá que verse prolongada si la jueza instructora acepta la práctica de estas nuevas diligencias solicitadas, por lo que no parece que se encuentre cerca el final de la fase de investigación tras la que se tendrá que determinar si el caso se archiva o se decide la apertura de juicio oral, caso en el que tendría que determinarse a las personas que se acusa.