IU y Podemos concurrirán por separado a los comicios en Ronda

No es la única localidad de la comarca en la que concurrirán por separado, ya que en Arriate también ha sido imposible el encontrar un punto de acuerdo y ambas formaciones también concurrirán por separado.

“No hemos llegado a negociar” , afirmó ayer Carreño, que lamentó la actitud de Podemos Ronda. Creen desde la coalición de izquierdas que los dirigentes locales de Podemos no tenían voluntad de limar los aspectos en los que existían discrepancias. De hecho, Izquierda Unida ya tienen anunciando para mañana el acto de presentación de su candidatura, que encabezará el propio Carreño, y que contará con la presencia del coordinador federal de la formación, Alberto Garzón, que se desplazará hasta la ciudad del Tajo .

Ronda se suma a la lista de municipios en los que la confluencia entre Izquierda Unida ( IU ) y Podemos no ha sido posible, por lo que ambas formaciones concurrirán a las elecciones municipales por separado . El coordinador local, portavoz municipal y candidato de la coalición de izquierdas, Álvaro Carreño, confirmó que había sido imposible llegar a un acuerdo con la formación morada para concurrir bajo una misma candidatura, acusando a sus responsables locales de no haber tenido voluntad para alcanzar un acuerdo.

Ciudadanos mantiene la incógnita

Ciudadanos mantiene en Ronda la incógnita sobre si concurrirá a las elecciones municipales, ya que el hasta ahora máximo responsable a nivel local, Francisco Orozco, comunicó que no se presentaría como candidato y que no habría candidatura. No obstante, ante el anuncio realizado en la asamblea, un grupo de militantes de la formación morada decidió tratar de conformar una candidatura para cumplir con los plazos marcados con su formación, algo que lograron, aunque permanecen a la espera de que la dirección provincial conceda el visto bueno a la candidatura.