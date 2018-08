IU reclama una bajada del IBI en Antequera para el próximo año

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Antequera, Francisco Matas, anunció ayer que su formación había presentado diversas propuestas de cara a la modificación de diferentes ordenanzas municipales, entre las que incluye una para solicitar la bajada del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que pase a quedarse en 0,560 para las fincas de naturaleza urbana. Matas, tras dar a conocer esta propuesta, señaló que "entendemos que se aplicaría una bajada considerable de los recibos de la contribución".

Por otra parte, desde la coalición de izquierdas también se explicó que se había pedido que la bajada de este impuesto para las fincas de carácter rústico se reduzca en un 0,3, mientras la propuesta para los vecinos de las pedanías de La Higuera, La Joya y Los Nogales pasaría por una bonificación del 70% por considerar que tienen una especial vinculación especial con el sector primario.

Además, otra de las propuestas lanzadas desde IU ayer pasado por solicitar una bonificación del 90% para los inmuebles en los que se desarrolle actividades económicas de especial interés vinculadas a la creación de empleo.

No obstante, no todo son peticiones para reducir este impuesto, ya que también se pide aumentar dicho impuesto para algunas viviendas que no estén dando uso a dichos inmuebles. En concreto, Matas, explicó que solicitan un recargo del 50% para las viviendas vacías y solares industriales sin edificar en manos de promotoras y entidades financieras y un tipo incrementado del 1,10 para construcciones con un valor catastral superior a 1.000.000 de uso industrial, comercial, deportivo o de oficinas que tengan en plantilla un numero inferior a 70 trabajadores.

De igual modo, también se han realizado propuestas para modificar el impuesto de construcciones (ICIO), señalando que "hemos propuesto una bonificación del 90% para las obras de accesibilidad que no superen los 15.000 euros y que se realicen en viviendas habituales y en locales abiertos al público".

En cuanto a otros sectores, también se propone que se aplique una bonificación del 95% para las obras que realicen los jóvenes agricultores y ganaderos de obras de adaptación a la nueva normativa sectorial vigente. Finalmente, también piden la exención para vehículos eléctricos.