Isabel Barriga anuncia que concurrirá a las elecciones bajo las siglas de Contigo Ronda

Una de las últimas incógnitas que quedaba por despejar en el panorama político rondeño quedó resuelta ayer tras anunciar la actual portavoz del Partido Andalucista, Isabel Barriga, que concurrirá a las próximas elecciones municipales bajo el paraguas de Contigo Ronda, formación independiente que también se presentará en varias ciudades malagueñas.

Barriga reconocía que tuvo momentos en los que pensó en retirarse de la política, aunque, tras contactar con responsable de Contigo, tomó la decisión de continuar ya que “es un proyecto de centro que me hace mucha ilusión”.

En este sentido, afirmó que le ha convencido su forma de trabajo y la libertad que conceden para el funcionamiento de las agrupaciones locales en la defensa de los intereses de sus ciudades. No obstante, aseguró que el principal motivo que le había llevado a continuar en política habían sido los vecinos de la ciudad del Tajo que “me paran por la calle y me dicen que me tengo que presentar”.

En cuanto a sus objetivos con esta candidatura, fue rotunda al señalar que “es la Alcaldía, de otra forma no habría dado el paso”. De esta forma las próximas elecciones municipales serán uno de los comicios a los que mayor número de formaciones concurrirán, ya que, además de PP, PSOE, APR e IU, que tienen representación actualmente, se sumarán Podemos, Contigo Ronda y con casi toda probabilidad Ciudadanos.

Todo ello a la espera de saber si la formación ecologista EVA también se presenta.