La Junta Electoral Provincial levanta la suspensión del pleno de Antequera sobre el estado de la ciudad

La Junta Electoral Provincial ha dejado sin efecto la suspensión cautelar que decretó la Junta Electoral de Zona del pleno sobre el estado de la ciudad de Antequera que solicitó el PSOE, lo que hizo que no pudiese celebrarse el día previsto, pese al rechazo de Partido Popular e Izquierda Unida.

Una resolución que considera “nulo” el acuerdo adoptado para la suspensión cautelar, y es que se asegura que no pueden tomarse sobre supuestas infracciones que todavía no han tenido lugar.Ante la resolución judicial, contra la que no cave recurso, el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, anunció que dicho debate será convocado nuevamente para el próximo jueves 25 de abril.

El regidor lamentó la actitud tomada desde el PSOE ante la convocatoria de este debate y acusó a los socialistas de tratar de “coartar” el normal funcionamiento de un ayuntamiento. “Desde un Ayuntamiento democrático del PP vamos a promover el debate sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad”, dijo Barón, que sostuvo que el debate político debe mantener siempre en un Consistorio.

El PSOE denunció la convocatoria por "electoralista"

Los populares han mostrado de forma reiterada su sorpresa por la decisión socialista de denunciar este asunto y tratar de “evitar” que se pueda debatir sobre la situación de la ciudad del Torcal y la visión de cada una de las formaciones políticas que están presentes en la Corporación municipal.

Una decisión que tampoco fue del agrado del portavoz de Izquierda Unida, Francisco Matas, que también mostró su desacuerdo con el posicionamiento adoptado por parte del PSOE antequerano, ya que consideraban que es necesario poder debatir y rebatir la versión que desde el Gobierno del PP puedan dar.

Mientras tanto, desde el PSOE se defendió su decisión al considerar que el alcalde estaba tratando de buscar rédito electoral con este debate dentro de un periodo previo a las elecciones.

Además, apuntaron a que las condiciones establecidas para el debate consideraban que no garantizaban las condiciones de igualdad entre los diferentes portavoces y el tiempo reservado para el propio alcalde de la ciudad, que tiene una intervención con tiempo ilimitado.