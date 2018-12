Una comida de Navidad en plena calle para solicitar la vuelta de los trenes a Ronda

Una comida de Navidad frente a la estación del tren de Ronda para pedir la vuelta de la circulación en el tramo Algeciras-Ronda y que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acelere las obras de reposición en el tramo Ronda-Bobadilla. La idea ha sido de la rondeña Ani González, conocida activista local vinculada a Podemos, aunque en esta ocasión asegura actuar a título personal y casi sin el conocimiento de su marido, Salvador Moreno, que no podía imaginar que ayer terminaría almorzando en plena calle y frente a la estación del ferrocarril. Eso sí, sin que faltase el más mínimo detalle, con decoración navideña, velas, vino y champán incluidos.

La peculiar forma de protesta tuvo que realizarse en la zona peatonal de la avenida Martínez Astein, ya que desde Adif no se autorizó realizarla dentro de sus instalaciones y se advertía que no se permitiría a los medios de comunicación tomar imágenes, tras lo que decidió trasladar su particular salón unos metros. “Me dijeron que podía alterar el tránsito de viajeros, supongo que no cayeron en que no hay viajeros”, dijo González mientras terminaba de dar los últimos toques a la mesa.

Entre risas Salvador Moreno no termina de dar crédito a la invitación de su pareja, aunque no duda ni un segundo en formar parte la protesta organizada por para llamar la atención de los políticos y levantar la concienciación de los vecinos de la zona.“Nos sumamos así a las protestas que vienen realizando los vecinos de los pueblos del valle del Guadiaro, aunque aquí en Ronda no se está haciendo mucho”, indicaba González, que así llamaba a los rondeños también a tener una actitud más activa a la hora de reivindicar la vuelta de este servicio que sigue suspendido y sin fecha concreta para que sea restablecido.

"No podemos estar hablando todo el día de despoblación y falta de comunicaciones mientras permitimos que pasen estas cosas"

“No podemos estar hablando todo el día de despoblación y falta de comunicaciones mientras permitimos que pasen estas cosas”, señaló, al tiempo que reclamó la realización de políticas que realmente permitan a una comarca como la rondeña el poder avanzar y desarrollarse.

De momento, aunque en este caso fue algo a título personal, la impulsora de la iniciativa espera que a partir de este momento puedan llegar otras acciones y que la administración termine respondiendo.