PP y Podemos critican el nuevo retraso en la variante de Arriate

El retraso del reinicio de las obras de la variante de Arriate, que se han pospuesto hasta la llegada del otoño, provocaron ayer las críticas del Partido Popular y Podemos, que coincidieron en lamentar este nuevo incumplimiento por parte del Gobierno andaluz con este proyecto tan demandado en la comarca rondeña. El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Félix Romero calificó este nuevo retraso como "una burla a Málaga, y sobre todo a la Serranía de Ronda y a sus necesidades viarias".

"Es incomprensible que después de diez años de actuación en esta carretera sólo se haya ejecutado un 40% de lo previsto y que ahora sepamos que las obras no se van a retomar este verano, tal y como se había comprometido el Gobierno andaluz, sino que se posponen, como mínimo, hasta el otoño", criticó el dirigente popular. "Ahora conocemos que las obras no se van a retomar en verano, sino que se dejan para el otoño, como si la variante de Arriate fuera una actuación cualquiera que no requiere de una solución más que urgente", apuntó el dirigente popular, que recordó que el tráfico pesado se ve obligado a transitar por el casco urbano de la localidad ante la falta de una alternativa.

Por su parte, el coordinador provincial de Podemos, Alejandro Serrato, acusó al consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, de mantener una actitud "chulesca" y "provocativa" con los vecinos de la comarca natural de Ronda, que incluye municipios de las provincias de Málaga y Cádiz que en parte se comunicarían por esta nueva carretera de manera más cómoda.

"Es una actitud miserable y es marginar a los vecinos de esta comarca", afirmó Serrato, que también mostró su sorpresa porque el Ayuntamiento de Arriate no muestre su malestar por esta situación y le solicitó que presente una queja formal ante el Gobierno central y exija el reinicio de las obras de construcción de forma urgente.

La nueva vía supondría mejorar la comunicación entre Ronda y la Sierra Norte de Cádiz, que tienen el hospital de Ronda como centro de referencia.