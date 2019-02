El PP de Ronda evitará colocar carteles de campaña en los recorridos procesionales

Los responsables del Partido Popular de Ronda anunciaron este viernes que no colocarán cartelería en los paneles electorales que estén situados dentro de los recorridos procesionales que realizan las hermandades y cofradías rondeñas durante la Semana Santa.

Los populares explicaron que quieren de este modo respetar esos desfiles procesionales y no politizarlos con carteles de campaña para las elecciones generales que han sido anunciadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 28 de abril.

Eso sí, una vez que concluya la celebración de la Semana Santa, el día 22 los populares procederán a realizar el pegado de la cartelería en los paneles colocados por el Ayuntamiento en diferentes calles y espacios de la ciudad.

La formación asegura que no quiere interferir políticamente

Los populares también han explicado que no solo no colocarán cartelería, sino que tampoco realizarán actos de campaña desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurreción, ya que, según indicó la candidata popular, María de la Paz Fernández, “mis compañeros y yo hemos decidido no interferir con actividad política durante la Semana Santa”.

Lo que sí harán desde el PP es acompañar a las cofradías en sus estaciones de penitencia “como hemos hecho siempre”, y es que suele ser habitual en la ciudad del Tajo la presencia de diferentes representantes políticos en los desfiles procesionales.

“Durante la Semana Santa nos limitaremos a visitar y acompañar, como siempre hemos hecho, a nuestras hermandades y sus titulares, así como a participar en sus cultos y a disfrutar de la Semana Grande de Ronda”, señalaron desde el Partido Popular.

Además, mostraron su esperanza de que con este tipo de medidas se logre no interferir en una semana que tienen una gran relevancia en Ronda, ya que son miles de personas las que esos días se desplazan hasta la ciudad para presenciar la Semana Santa en uno de los principales destinos turísticos de interior de Andalucía, que en esas fechas vive una de sus semanas más importantes. Además de la salida a las calles de los propios rondeños para poder presenciar las procesiones.