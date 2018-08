El PP recogerá firmas para pedir que la Junta construya un puente en Bobadilla

Los populares mantienen que han sido los propios vecinos los que en numerosas ocasiones han reivindicado dicha infraestructura a través de la televisión, la prensa o movilizaciones. Además, señalaron que "también hemos podido hablar con la alcaldesa pedánea, María Navarro, que nos ha manifestado su absoluto interés en que esta demanda de los vecinos sea atendida". Los populares no descartan volver a llevar este asunto al Pleno del Ayuntamiento de Antequera para lograr el pronunciamiento de los distintos grupos municipales con representación sobre ese asunto que sigue sin tener una solución.

El Partido Popular anunció ayer mediante su portavoz en Málaga, José Ramón Carmona, que van a impulsar una recogida de firmas para reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de un nuevo puente sobre el río Gualhorce en Bobadilla, ya que dicha infraestructura resultó dañada durante las riadas que afectaron a esta población y que ocasionaron importantes inundaciones en la localidad. En este sentido, Carmona señaló que "son muchas ocasiones en las que el Partido Popular de Antequera y de Bobadilla ha reclamado a la institución competente, la Junta de Andalucía, la construcción de un nuevo puente que sustituya al que existe en la actualidad", al tiempo que el vicesecretario de anejos del PP antequerano, Alejandro Pascual, reclamó al Gobierno andaluz que tome medidas de manera "urgente" y que "no pongan más excusas".

Un problema enconado en el tiempo

La situación del puente sobre el río Guadalhorce en la zona de Bobadilla no es nuevo. Se prolonga desde hace varios años, tras las lluvias torrenciales que ocasionaron diferentes inundaciones y que dañaron dicha infraestructura. Desde ese momento, el Ayuntamiento de Antequera viene reclamando al Gobierno andaluz que intervenga en esta zona para reparar aquellos daños de un puente que quedó bloqueado por la presencia de una gran cantidad de material que había arrastrado la crecida del río, llegando a saltar por encima del tablero del mismo y arrancando parte de los protectores. Mientras el Consistorio insiste en que se trata de una competencia autonómica, desde el Gobierno andaluz han rechazado en varias ocasiones esta versión y mantienen que se trata de una infraestructura que es de competencia municipal y que debería ser reparada por el propio Ayuntamiento. De hecho, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, llegó a decir que la infraestructura en cuestión no es de su competencia y que no podían actuar ni aunque quisieran hacerlo. Una versión que rechazan desde el PP indicando que se trata de un puente situado en un cauce competencia de la Agencia de Agua de Andalucía.