El PSOE pide a la Diputación que apoye al Pueblo Museo de Genalguacil

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, pidió al equipo de gobierno en la institución provincial su apoyo al Pueblo Museo de Genalguacil, el primer museo habitado de España. Conejo, que visitó este fin de semana con el alcalde del municipio el estand de Genalguacil en la feria de arte moderno y contemporáneo Art Marbella 2018, recordó que desde el año 1994 "Genalguacil es pionero en convertir su pueblo en un museo de arte".

"Se trata de un proyecto innovador que apuesta por crear riqueza y empleo a través de la cultura. No es concebible que la Diputación de Málaga, que tiene su razón de ser en la asistencia a los pequeños municipios, no se implique en este proyecto cultural", expuso. El portavoz socialista señaló que es el segundo año consecutivo que Genalguacil participa en esta feria de arte de Marbella. "Desde el grupo del PSOE vamos a exigir a la Diputación que apueste por el proyecto cultural de Genalguacil. No sólo apoyando el encuentro bianual de arte, sino también promocionando el primer museo habitado de España", aseguró.