Un edil del PSOE critica la forma de elección de la candidatura electoral

La guerra interna en el PSOE de Ronda, lejos de calmarse, parece que cobra fuerza conforme se acercan las elecciones municipales y se agotan los plazos. En el sector de apoya a la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, no parecen dispuestos a tirar la toalla e insisten en denunciar que no se cuenta con las garantías suficientes en la elección de la candidata y de la lista electoral.

Un proceso interno que tuvo lugar el pasado domingo y en el que fueron elegidas las 24 personas que conformarán la candidatura junto a Isabel Aguilera. Una votación a la que la propia alcaldesa y el Grupo Municipal Socialista que le apoya decidieron no asistir para mantener la “coherencia” sobre las denuncias que vienen realizando en diferentes estamentos del partido y que aseguran que siguen sin ser contestadas.

Ayer fue el delegado municipal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, el que, al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa, volvía a insistir en la falta de garantías y en la forma utilizada para la elección de la candidatura. Lejos de considerar que se hizo mediante una lista abierta, “fue un martillo; si se da usted cuenta el resultado tiene variaciones de uno o dos votos, realmente se estaba votando a una lista cerrada y bloqueada”.

Aguilera asegura que los debates deben ser internos y dice que “las puertas están abiertas”

Márquez afirmó que “no es solo el grupo municipal, son muchos los compañeros que dejaron de acudir a esta asamblea”. El concejal recordó que a la misma acudió algo más del 40% de los militantes.

Además, en relación a las denuncias que vienen realizando sobre falta de garantías o no respeto a los procedimientos, afirmó que “hay una fotografía que corrobora todo lo que estamos denunciando y es que me parece absolutamente lamentable que, quien no hace un año estaba dimitiendo e inculpándose en el asunto este de la boda, que bastante dolores de cabeza nos lleva dados a todos, pues fuese el máximo representante de una asamblea para elegir a una futura lista electoral”, aludiendo de este modo al ex concejal, José María Jiménez, que dimitió por este asunto y que presidió la mesa de la asamblea.Por su parte, Isabel Aguilera, rechazó responder públicamente a su compañero de partido y les invitó a debatir internamente, señalando que “las puertas están abiertas”.

Además, la cantidata socialista dijo estar centrada ahora en la configuración de la candidatura “renovada” con la que espera poder ganar las elecciones en la ciudad del Tajo el próximo mes de mayo.