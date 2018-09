El PSOE exige que se incluya a Alfarnate en el plan de campos de fútbol de césped artificial

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y el alcalde de Alfarnate, Salvador Urdiales, exigieron al equipo de gobierno del PP en la institución provincial que incluya al municipio en el plan de campos de fútbol de césped artificial.

El alcalde explicó que en la actualidad el campo está "en muy malas condiciones y en él no se puede practicar deporte" por lo que han solicitado a la institución que elabore un proyecto para llevar a cabo un campo de fútbol siete.

"Sabemos que está dando ayudas para nuevos campos de fútbol de césped artificial y por ello cuando tengamos el proyecto vamos a solicitar, sino la totalidad del dinero, al menos sí una parte para poder realizar este proyecto que es muy deseado en el pueblo", explicó.

Conejo y Urdiales visitaron, junto a los diputados provinciales Antonio Yuste e Irene Díaz, el campo de fútbol del municipio, incidiendo en que la Diputación ha destinado ayudas este año por valor de dos millones para nuevos campos con este tipo de césped a una decena de localidades malagueñas.

Sin embargo, Alfarnate es "uno de los pocos pueblos de la provincia de Málaga que no tiene campo de fútbol de césped". "No se entiende que la Diputación ayude a diez pueblos para que tengan nuevos campos de césped y no lo haga con Alfarnate. Debe garantizar la igualdad de oportunidades de los vecinos de todos los pueblos de la provincia", manifestó el portavoz socialista en la Diputación.

Por ello, los socialistas llevarán a la institución una petición para que una vez que el Ayuntamiento y la Diputación "finalicen de redactar el proyecto del campo de fútbol se apruebe una ayuda para llevarlo a cabo".