El PSOE pide un plan de igualdad para el Consistorio de Antequera

El pasado dos de octubre la Junta de Andalucía publicó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas entre otros a corporaciones locales en materia de Planes de Igualdad y actuaciones de Conciliación. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Dolores Melero, invitó al PP antequerano a que "se ponga a trabajar de una vez desde el ámbito local en materia de igualdad". Además apuntó que "desde hace siete años, los antequeranos y antequeranas no han visto ningún proyecto ni ninguna iniciativa por parte del gobierno del Partido Popular en esta materia", al tiempo que recordó que desde el Grupo Municipal Socialista han sido varias las iniciativas y proyectos que se han presentando a lo largo del mandato para su aprobación y puesta en marcha, "pero siempre han sido rechazadas por el equipo de gobierno porque parece que el tema de igualdad no les interesa o no les cuadra dentro de su ideario político", señaló.

Según Melero, Antequera ha atravesado siete años en el desierto en materia de igualdad, "siete años de atraso en políticas de igualdad, que creemos son ya suficientes, por eso pedimos al equipo de gobierno del PP con el señor Barón a la cabeza", señaló.