Podemos Ronda se desmarca de su grupo en el Parlamento y pide una autovía

Podemos Ronda se desmarca del posicionamiento de la formación morada en el Parlamento andaluz en el que su grupo votó contra la Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular en la que reclamaba que se dote con un acceso por autovía a la ciudad del Tajo, uno de los destinos de turismo interior de mayor relevancia de Andalucía por el número de visitantes que recibe y que en la actualidad cuenta solo con carreteras convencionales, sin arcén asfaltado y en un avanzando estado de deterioro. Una propuesta que también contó con el rechazo del PSOE, una posición que por parte de los socialistas fue defendida por la parlamentaria, Gema Ruiz, vecina del municipio serrano de Cortes de la Frontera, lo que generó una importante polémica.

Mientras los socialistas rondeños no se han pronunciado de forma oficial sobre este asunto, el portavoz de la formación morada en la ciudad del Tajo, Raúl Cordero, emitió un comunicado de prensa en el que rechazaban de forma clara el posicionamiento tomado por el grupo parlamentario, señalando que "recusamos el voto particular de la diputada, Carmen Molina, que en ningún momento ha tenido en cuenta nuestra opinión o contactado con el Círculo Podemos Ronda para conocer los trabajos que al respecto hemos realizado, por lo que no nos sentimos representados por esta diputada, ante la falta de matices y no tener en consideración en la enmiendas realizadas los intereses del Círculos Podemos Ronda y de los ciudadanos de Ronda y la comarca, obviando la mejora de la carretera entre Ronda y Málaga".

En el comunicado recuerda que su partido a nivel local viene proponiendo del desdoblamiento de la carretera actual que conecta la cabecera de comarca con la capital provincial por Ardales, al considerar que esta alternativa conlleva el acercamiento a los servicios esenciales que se prestan en la capital, como los relacionados con la salud y la educación.

Cordero también recordó que esta propuesta, que tendría una longitud de 70 kilómetros, fue defendida por el coordinador provincial de Podemos, Alejandro Serrato, durante su intervención en el Parlamento europeo dentro de una propuesta general para la mejorar de las carreteras de Málaga. El posicionamiento de PSOE y Podemos también ocasionó malestar en la plataforma ciudadana Autovía Ronda Ya, que viene reclamando la construcción de este tipo de infraestructura para la comarca. Mientras tanto, el Gobierno andaluz anunció una inversión de 7 millones de euros para reponer el deteriorado asfaltado de algunas de las principales vías de llegada a Ronda, aunque el proyecto no conlleva cambios en el trazado de las actuales carreteras.