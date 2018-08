Podemos respalda a los trabajadores del Infoca que mantienen encierros

Podemos Andalucía mostró ayer su respaldo a los bomberos forestales del Plan Infoca que mantienen encierros en los centros de defensa forestal (Cedefo) contra el preacuerdo firmado por los sindicatos CCOO y UGT y la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). La parlamentaria andaluza de Podemos, Mercedes Barranco, junto al coordinador provincial de la formación en Málaga, Alejandro Serrato, visitaron a los trabajadores que mantienen la protesta en el Cedefo de Ronda y que ayer se incrementaron con respecto al inicio de la movilización.

No obstante, los representantes de los trabajadores mostraron su satisfacción por el respaldo de la plantilla ante la protesta, ya que los empleados no se encuentran en huelga y están atendiendo todos los turnos que existen en estos momentos de alto riesgo, por lo que es personal que está fuera de su turno el que participa en los encierros. En el caso de Ronda, unos 30 bomberos forestales pasaron la noche a la entrada de las instalaciones en tiendas de campaña o en simples esterillas al aire libre, ya que no se les permite utilizar las instalaciones.

En cuanto a la respuesta desde Amaya, los representantes de los trabajadores explicaron que hasta el momento no han tenido ninguna y que tan solo en algunos Cedefos se habían personado agentes de la Guardia Civil para tratar de "disuadirnos". "Sus reivindicaciones son dignas", indicó Serrato, que también acusó la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de realizar una nueva maniobra encaminada a la privatización de las empresa públicas andaluzas. Por su parte, Barranco, señaló que "este colectivo es una víctima más de la política de recortes de Susana Díaz", al tiempo que acusó al Gobierno andaluz de tener "altamente precarizados" a los bomberos forestales de la comunidad. En este sentido, mantuvo que el colectivo viene sufriendo recortes a pesar de que sus efectivos son los encargados de hacer frente a los incendios para proteger el patrimonio natural y que ya salvaron de las llamas a reservas naturales tan importantes como el propio Parque Nacional de Doñana el pasado año.