El SAS da consejos sobre el calor a usuarios de Asprodisis

El Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, a través de su Unidad de Salud Pública, ha ofrecido a los usuarios de la Asociación de personas con discapacidad intelectual de Ronda y la Serranía (Asprodisis) recomendaciones sobre cuidados frente al calor. Esta actividad de prevención en salud fue impartida por la técnica de promoción de la salud de la citada unidad del área sanitaria Gema Díaz Alonso, según informó la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.

En torno a una treintena de personas usuarias de esta asociación recibieron consejos con motivo del verano y la llegada de las altas temperaturas. Se han recordado aspectos básicos como evitar la exposición durante las horas más fuertes de sol, no realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día o mantener un adecuado nivel de hidratación aunque no se tenga sensación de sed. También se ha insistido en la importancia de llevar ropas ligeras y de color blanco, usar sombreros y gafas de sol homologadas, así como no olvidar la importancia de utilizar cremas con un factor de fotoprotección adecuado. En este sentido, se apuntó que el uso de estas cremas no debe limitarse a cuando se esté en la playa, sino que hay que tenerlas presentes en el día a día e incluso en aquellos momentos que esté nublado, haciendo hincapié en la necesidad de su adecuada utilización y aplicación.