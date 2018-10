Vecinos de Alhaurín el Grande organizan batidas para recoger basura en el municipio

"¿dónde están nuestros impuestos y por qué está el pueblo como está? Esta es la pregunta que se hacen muchos vecinos de Alhaurín el Grande que, "ante la actitud pasiva del Ayuntamiento", decidieron hace unos días organizar batidas para recoger ellos mismos la basura que, según denuncian desde hace meses, ensucia las calles del municipio.

El pasado jueves tuvo lugar la primera de estas batidas en la zona del recinto ferial, organizada en torno al grupo de Facebook llamado Quejas y denuncias Alhaurín el Grande -en el que ya participan más de 800 personas-, donde el principal problema que se quiere denunciar es el de la limpieza.

Según precisó Carmen F., una de las personas que impulsa esta iniciativa, en menos de una hora recogieron cinco bolsas de basura, "más otras dos que estaban tiradas en mitad de la vía pública". En este sentido, señaló que la localidad lleva arrastrando este problema desde hace un año, pero en los últimos meses la suciedad se ha hecho más patente. "Ya no son solo las afueras, son también las calles principales del pueblo. Vas al parque y está de mugre que echa para atrás... Calles que no se limpian, papeleres que no se vacían. Es vergonzoso", criticó."Los vecinos estamos pagando la insalubridad, incluso hay niños pequeños con picaduras de pulgas porque no fumigan los parques y jardines", aseguró esta vecina.

Así, el objetivo de la iniciativa es "dar un toque de atención" al Consistorio y poner el foco "la pésima gestión de limpieza viaria municipal y el cuestionable sistema de recogida de basura". Pero también señaló a "la falta de civismo" de algunos residentes. La idea es repetir las batidas una vez al mes. "A ver si alguien se pone rojo y hace algo", apostilló.