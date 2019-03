La alcaldesa de Ronda reafirma que la Feria de Ronda no se cambiará por la Goyesca

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, volvió a insistir ayer en que la Feria de Ronda no cambiará las fechas previstas para coincidir con la celebración de la corrida Goyesca, que ha sido adelantada por el empresario de la plaza de toros, Francisco Rivera, al 31 de agosto.

Por otra parte, también apuntó que desde el Ayuntamiento se considera que lo mejor para la ciudad es que el evento taurino siga celebrándose el sábado de la feria, conscientes de que se trata de una cita que da singularidad a los festejos, uno de los momentos donde más visitantes llegan a la ciudad y con mayor repercusión mediática en todo el mundo, además de un recurso económico muy importante para los empresarios rondeños, “pero tenemos que ser conscientes también que se trata de un espectáculo taurino privado que se organiza en un espacio que no es público por lo que el Ayuntamiento no puede obligar al empresario a que celebre el espectáculo en un día concreto ni incluso a que lo celebre”.

Valdenebro añadió que tampoco, en ningún caso, el Ayuntamiento puede condicionar ningún acto administrativo privado que cumpla con todas las reglas y permisos necesarios para desarrollarlo, como es el caso por parte de la Junta de Andalucía, “tenemos que ser objetivos y no actuar con arbitrariedad”Por último, sostuvo que el equipo de gobierno no tiene ningún tipo de favoritismo con ningún particular ni colectivo y que da el mismo trato a todas las personas o entidades que así lo requieren, “solo estamos entregados a Ronda y tenemos que buscar puntos de encuentro, teniendo nuestra postura muy clara, aunque sigo apelando a que se abra un diálogo sobre el cambio de fecha de la Goyesca de cara a 2020 y este año se mantenga el evento el sábado de feria”.

De este modo, la celebración de este evento taurino se mantiene en el aire, ya que se permanece a la espera de que se confirme la advertencia lanzada desde el Partido Popular sobre la decisión del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, de no autorizar la Goyesca si antes no se alcanzaba un acuerdo entre el empresario y el Ayuntamiento.

De momento ninguna de las posiciones se mueve y Rivera Ordóñez mantiene la Goyesca el 31 de agosto con un mano a mano entre Morante y Roca Rey.