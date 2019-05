Un concejal del PP en Antequera denuncia una agresión del hermano de una edil del PSOE

El concejal del equipo de gobierno del PP de Antequera, Juan Rosas, denuncia haber sido agredido por el hermano de una edil socialista, que le amenazó e insultó en varias ocasiones, llegando incluso a agarrarlo por el cuello y "estrellarlo" contra la pared, según el relato del popular.

Según ha explicado Rosas, los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer miércoles, en los momentos previos a un debate electoral que se iba a celebrar en Antequera con motivo de las elecciones municipales de este domingo. El edil del PP señala que este hombre, conocido militante socialista de la localidad y hermano de la concejala del PSOE Dolores Melero, es una persona "muy activa en las redes sociales" cuyos comentarios suelen ser "agresivos" y que en las últimas semanas había insultado a su mujer.

"Sus comentarios son siempre insultando o despreciando gente, no hay comentario que no vaya detrás machacando, ya es la segunda vez que a mi mujer la insulta por redes sociales, diciéndole cosas como facha... y eso no es del agrado de nadie con todas las connotaciones que tiene el término", indica Rosas, que explica que al encontrárselo en el acto, se dirigió a él para pedirle "que dejara a mi mujer al margen".

Según asegura el edil popular no se había producido ningún enfrentamiento previo entre ambos antes de eso, y sus palabras fueron "en buen tono". La respuesta del militante socialista fue decirle "que si lo estaba vacilando". "Yo le dije que no, y entonces me coge, me agarra del cuello con las dos manos y me estrella contra la pared que estaba a tres metros de donde me cogió", relata Rosas.

Su reacción en ese momento, afirma, fue "levantar las manos". "Cuando me noto que estoy estampado lo que hago es levantar las manos, porque allí había gente y lo que yo no quería en ningún momento era que se interpretara que yo iba a hacer algo", dice. "Cuando él vio que yo lo que había hecho únicamente era levantar las manos, me soltó", añade.

Después de eso, Rosas llamó a la Policía Local para denunciar lo sucedido y al supuesto agresor lo alejaron a "una zona más elevada". Desde allí, cuenta el edil popular que le seguía amenazando e insultando, diciéndole, según su testimonio, que como llamase a la Policía "sí que me iba a enterar, que me iba a dar un palizón".

"Me decía, como llames a la Policía entonces sí que te vas a llevar un puñetazo", asegura el concejal del PP, que indica que "temía que fuese a agredirme una segunda vez, porque estaba bastante nervioso y tenso".

Por todo esto, Rosas ha puesto una denuncia en la Comisaría, adjuntando su parte de lesiones que le hicieron en el hospital. "Tengo en el cuello arañazos y las típicas marcas de que me agarró, y una herida en el brazo de cuando choqué contra la pared", explica el edil del equipo de gobierno de Antequera. "Anoche estaba incluso mareado, creo que de la ansiedad y el nerviosismo", apostilla.

Además de la denuncia, Rosas ha pedido una orden de alejamiento porque, según asegura, porque "temo que a este hombre se le crucen los cables y, o bien me busque, o bien en un momento determinado nos crucemos y vuelva a insultarme".

Asimismo, el popular recuerda que está de campaña electoral y tiene que estar en la calle. "Yo no me puedo defender, porque si alguien me ataca y respondo puede que me pidan mi dimisión"; de hecho, considera que esa podía haber sido la intención de este militante socialista, ya que, "fue desmesurado lo que hizo en ese momento". "Tal vez pretendía que yo le contestara y que, entonces hoy, la víctima fuese él", concluye.