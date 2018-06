El equipo de gobierno fulmina al gerente de Turismo de Ronda tras su paso a Cs

Barriga justificó esta medida porque en la rueda de Ciudadanos se lanzaron críticas hacia la gestión municipal y eso consideró que es "incompatible" con mantenerse al frente de la gestión turística de la ciudad. La edil aseguró que Sedeño, con el que se reunió ayer por la mañana, había entendido la decisión que se iba a tomar, aunque en todavía gerente rechazó ayer realizar declaraciones sobre dicha medida. "No se puede estar en la pancarta y en el sillón", afirmó Barriga, que aseguró que desde el Grupo Municipal Andalucista se mantendrá la "coherencia" hasta el final de la legislatura. No obstante, reconocía que sí tenía conocimiento del acercamiento de Sedeño hacia la formación naranja, aunque dijo desconocer los términos en los que se iba a realizar la rueda de prensa. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, se limitó a ratificar la decisión que se tomó por parte de la responsable de Turismo y la socia en el Gobierno municipal y se remitió a sus declaraciones. Eso sí, confirmó el inicio del proceso para el despido de Sedeño, que al tener un contrato de alta dirección, podría prolongarse hasta tres meses.

Isabel Barriga sigue sin definir su futuro político

Isabel Barriga, delegada municipal de Turismo y portavoz del PA, mantiene abiertas las dudas sobre su futuro político de cara a las elecciones municipales, aunque, preguntada por ello, sí dijo que de tomar la decisión de concurrir en las próximas elecciones sería para ganarlas, ya que considera que todavía no tuvo la oportunidad de lo que es capaz de hacer desde la Alcaldía de la ciudad. De este modo parece descartar pasar a formar parte de alguna candidatura en la que no fuese la cabeza de lista. No obstante, la última candidata del PA insiste en mantener la duda y asegura que todavía no tiene tomada la decisión sobre si continuará en la política local o terminar por retirarse.