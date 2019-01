La jueza instructora del conocido como caso Acinipo solicita la apertura de juicio oral

La jueza instructora del conocido como Caso Acinipo contra la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda ha dado por finalizada la fase de instrucción y ha solicitado la apertura de jucio oral.

La magistrada ha rechazado la petición presentada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida (IU) para solicitar mayores penas que las pedidas por el Ministerio Fiscal y la devolución de las cantidades que consideraba defraudas. Además, los servivios jurídicos de la coalición de izquierdas también pretendían mantener la petición de penas contra algunos de los investigados a los que la Fiscalía había decidido levantar la acusación, algo que la magistrada también rechazó, y es que IU no habría presentado querella en el momento procesal oportuno.

Ante esta circunstancia, el principal investigado en esta causa, Antonio Marín Lara, anunció que procederá a presentar una demanda civil por daños al honor y a la propia imagen contra los responsables de esta formación política, al considerar que ya había advertido de que no podía realizar la petición de indemnización de un millón de euros a no tener base jurídica para ello, ya que el propio fiscal no lo había hecho y lo único que podían hacer era adherirse a su petición.

Además, Marín Lara no pierde la esperanza de que dicho procedimiento pueda volver a la fase de instrucción, ya que está pendiente de resolver el recurso presentado contra la conversión el procedimiento abreviado, por lo que mantiene que la petición de apertura de jucio oral “no es firme”.

Y es que el todavía edil rondeño mantiene que no se han practicado más de una treintena de pruebas que ha pedido y que considera necesarias para la investigación de este caso que afecta a la ciudad del Tajo.

Además de Marín Lara también se mantiene la acusación contra otros 6 investigados, mientras se deniega la apertura de juicio oral pedida por IU para los representantes de la firma Eroski, Alfonso Javier Villacorta y José Miguen Yubero y el abogado de la empresa rondeña Ruiz Jurado, Miguel Ángel Borrego, a los que ya dejó fuera del caso la Fiscalía

Además, la jueza también considera que no han cambiado las condiciones por las que se decretó la libertad de los investigados, por lo que decide mantenerla.

En cuanto a los presuntos delitos que la jueza considera que se pudieron cometerse, apunta a los de prevaricación, falsedad documental, fraude, tráfico de influencias o cohecho pasivo.

De este modo este caso parece que se podría adentrar en su fase final en la Audiencia Provincial, aunque a expensas de la resolución de los recursos pendientes.

No obstante, fuentes del caso consideran que antes de verano no se contará con una decisión definitiva sobre la petición de apertura de juicio oral, por lo que el procedimiento todavía prolongarse de forma considerable en el tiempo sin que se tenga una decisión final sobre el futuro de los investigados.