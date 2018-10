La Junta culpa a Cártama de no ceder terrenos para el hospital con todos los servicios

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha manifestado que el Ayuntamiento de Cártama debería haber cedido los terrenos para el Hospital del Guadalhorce "dotados de todos los servicios", aludiendo también al papel de la Diputación malagueña como "encargada del auxilio" a los municipios.

Así se ha pronunciado tras ser cuestionado por un posible nuevo retraso en la apertura total del Hospital del Guadalhorce al haber tres propietarios de terrenos por donde discurre la instalación eléctrica que se está acometiendo que no están de acuerdo con que las torretas de electricidad se ubiquen en sus fincas.

Ruiz Espejo ha indicado que la Junta está "siempre preocupada" para poder ampliar el servicio que se presta a esta comarca, asegurando que lo tienen "todo preparado" desde la Consejería para ampliar la apertura de forma inmediata, recordando, además, que es "una necesidad para descargar otros servicios".

Ha dicho que son los "primeros interesados" en que se solvente el problema surgido con la acometida eléctrica. "Estamos colaborando con el Ayuntamiento de Cártama, Endesa y la Diputación para que la línea eléctrica se ejecute en el menor plazo posible pero se me escapa porque corresponde a Endesa la instalación de la línea, que tiene el encargo de la Diputación o el Ayuntamiento", ha manifestado a preguntas de los periodistas.

"Estamos ahí para facilitar y evitar que esto suponga cualquier retraso, lo que este en nuestra mano lo haremos pero no somos la administración encargada de esa tarea. No le van a pedir responsabilidades a otras administraciones por la apertura del hospital o los servicios que se dan pero a nosotros sí nos preguntan por qué no está la línea eléctrica pero esa no es nuestra tarea", ha subrayado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga.

Agresiones a sanitarios

Cuestionado por la reunión que tiene lugar este jueves sobre las agresiones a profesionales sanitarios y las peticiones sindicales de que todos los centros de salud estén dotados de seguridad, Ruiz Espejo ha incidido en la "preocupación al máximo nivel" que existe en la Junta de Andalucía sobre estas agresiones.

En este sentido, ha recordado que están trabajando para evitar cualquier tipo de agresión "a cualquier profesional", sea sanitario, educativo o de otro tipo, incidiendo en que cuentan con un protocolo en caso de agresiones "y se han establecido mecanismos de coordinación con profesionales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Ruiz Espejo ha resaltado que incorporarán todas las medidas posibles para evitar las agresiones "pero habrá que consensuarlas", considerando que la implantación de vigilancia no es la única solución "porque ha habido casos de agresiones donde había vigilancia".

"Tenemos que buscar medidas de todo tipo, concienciadoras y de vigilancia pero creemos que todas estas estrategias van a reforzar la Atención Primaria y la atención personalizada al usuario", ha concluido.