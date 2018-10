"La nueva dirección local del PSOE se presentó para machacarnos"

-¿Qué balance hace al llegar al final de la legislatura?

-A nivel personal ha sido muy intenso, todo lo que te digan es poco, nada de lo que te digan es parecido a cuando se vive de primera mano, aunque el balance es muy positivo. Siempre digo lo mismo, pero es la realidad, aunque nunca podemos estar satisfechos, porque todo lo que queríamos hacer en este tiempo no ha sido posible por unas cuestiones o por otras, no voy ahora ponerme a hablar de temas que conocemos todos como la burocracia. Lo principal era dar estabilidad a la institución, dar un gobierno de mayoría, y yo creo que eso se ha visto reflejado también en la gestión y en el trabajo diario que hemos realizado.

-¿Cree que en la medida del corte del puente tienen ustedes que rectificar o cree que lo hicieron de forma correcta?

-Sabíamos desde el principio que sería una medida que no era del agrado de todo el mundo y que iba a provocar en algunas personas ese malestar o ese enfrentamiento, aunque enfrentamiento por nuestra parte ninguno, seguimos a la espera de tener una reunión con los representantes de la plataforma y de la asociación de vecinos. Yo no necesito intermediarios para hablar con los vecinos, no necesito intermediarios, al igual que lo hice con madres que me visitaron por el horario de las actividades extraescolares. Nunca hemos tenido problemas, pero hubo demasiadas interferencias, demasiados intereses en enturbiar esa relación con los vecinos, nunca me voy a cansar de decirlo. Ellos nos han pedido que suspendamos la medida, pero estamos convencidos de que la medida es el fruto de un grupo de trabajo.

¿Siente que la nueva dirección del PSOE va en contra de ustedes en este asunto?

-La nueva dirección local del PSOE se presentó con el único objetivo de machacar a los compañeros que estamos en el Ayuntamiento y, principalmente, machacarme a mí, todas las vueltas que le demos y el análisis políticamente correcto que queramos hacer no sirve absolutamente de nada. Es una persona externa a la agrupación, la que dirige los hilos de la agrupación y los intereses de la agrupación, y en ese objetivo se tienen que recurrir a distintas cuestiones. No se han podido agarrar a otra cuestión porque no existió nada que suscite cierto desacuerdo. Lo tenían servido y se han agarrado. Fotos de reuniones que se anuncian como de la plataforma y de cinco personas que hay tres son militantes socialistas. Todo va de la mano, todo va entrelazado, todo va unido y se agarran a ese clavo ardiendo para cumplir con el objetivo de machacar al equipo de Gobierno. No son conscientes de que gobernamos con dos grupos más, con un proyecto de ciudad que vimos en asamblea antes de la moción de censura. Una cuestión como la regulación del tráfico en el Puente Nuevo que la hemos visto en asamblea y en ejecutiva. Una de las primeras declaraciones de la nueva secretaria general tras tomar posesión de su responsabilidad orgánica fue con respecto al tema del Puente Nuevo, por lo que me parece un poco demagogo que vean que hay cierto resquemor por parte de los vecinos de San Francisco y todos se lancen a los medios de comunicación a decir que esa medida está mal y que hay que suspenderla.

-¿Usted no descarta ser candidata en las elecciones por el PSOE o por otra formación política?

-Tengo muchas dudas existenciales, pero lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a formar parte de otra organización política que no sea el PSOE. Si algún día no quisiera estar en política o recuperar mi vida profesional, le aseguro que seguiría militando en el PSOE y que no formaría jamás, jamás, parte de otra formación política que no sea el PSOE, ni independientes ni no independientes. También es verdad que me sorprendió el revuelo, no es nada nuevo, ya lo dije en su día cuando dije que el grupo de compañeros y compañeras que respetamos a nuestros estatutos y respetamos a las normas que nos damos no íbamos a participar de unas primeras que estaban y siguen estando, por que no me han demostrado lo contrario, absolutamente viciadas. No eran garantistas. Por lo tanto, yo voy a seguir hasta el final insistiendo que hay razones para no renunciar a ser la candidata a la Alcaldía de Ronda por el PSOE. Insisto, es lo mismo que dije cuando renunciamos a participar en esas primarias y lo sigo diciendo a día de hoy. A día de hoy nadie me ha demostrado que esas primeras fuesen garantistas, se rigiesen por las normas de nuestro partido y sigo teniendo esperanzas en que mi partido haga las cosas como se tienen que hacer y lo hago desde el más absoluto respeto a las normas que nosotros nos dimos.

-¿Se sienta abandonada, traicionada, desamparada por los órganos de dirección de su partido?

-En el partido tengo compañeros, por lo que no me puedo sentir ni traicionada ni abandonada. Yo no les debo nada ni ellos a mí tampoco, no sé si con otras personas tienen débitos, conmigo no tiene ningún débito nadie.