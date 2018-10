La plataforma Autovía Ronda y alcaldes crean un grupo de trabajo

La plataforma Autovía Ronda Ya y los 15 alcaldes de la comarca natural rondeña se reunieron ayer para debatir sobre la situación de las infraestructuras de la comunicación y la posibilidad realizar una acción conjunta de cara a reivindicar ante las administraciones la construcción de una vía de gran capacidad para la zona y la mejora integral de las comunicaciones internas, que también se encuentran en una situación importante de deterioro.

Tras un intenso debate inicial, los asistentes y los miembros de la plataforma acordaron crear un grupo de trabajo para consensuar las acciones a realizar, en el que estarán representados los alcaldes de todos los signos políticos que existen en la actualidad y miembros de la plataforma. De hecho, se fijó el próximo 5 de noviembre como fecha de la primera reunión de este grupo de trabajo, estando previsto que se celebre en Benaoján, ya que la intención es hacer visible para reivindicación en toda la comarca.

De hecho, los alcaldes asistentes se comprometieron a tratar de implicar en esta reivindicación al resto de regidores que no asistieron al encuentro convocado, que fueron la gran mayoría, ya que de los 50 que habían sido invitados tan solo asistieron los 15 representantes mencionados.

"Vamos a darles otra oportunidad", indicaba el portavoz de la plataforma, Pedro Porras, que volvía a lamentar la falta de implicación de estos alcaldes, aunque se mostraba esperanzado de que en el próximo encuentro sí estén presentes.

"Vamos a trabajar de verdad", señalaba Porras, que explicó que el objetivo del grupo de trabajo es poner fechas concretas a las acciones que se vayan acordando de forma conjunta en el mismo.

En este sentido, señaló que "ya es hora que todos unidos trabajemos por esta reivindicación", aunque Porras advertía que si tras cuatro o cinco reuniones observan que no hay avances y se observa voluntad de no alcanzar acuerdos "iremos por nuestra cuenta". No obstante, mostró su esperanza de que la unión se real, señalando que "queremos ir de la mano de los políticos, porque se trata de un tema de voluntad política".

Porras reconoció que el inicio de la reunión fue tenso, aunque se mostró satisfecho de que se hubiese logrado al final cerrar un acuerdo para comenzar a trabajar de forma coordinada entre la plataforma y los alcaldes presentes en el encuentro. "Hace dos años algo así era impensable", señaló Porras, que puso la presencia del alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, como ejemplo para llamar a la concienciación de otros regidores de municipios de la comarca que no estuvieron presentes, resaltando que se trata de una localidad que tiene buenas carreteras.