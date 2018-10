La plataforma por la autovía de Ronda convoca a los alcaldes

La plataforma ciudadana por la autovía de Ronda, que aglutina a diferentes colectivos sociales y personas a título individual, está realizando un envío de invitaciones a 50 alcaldes de la comarca natural de Ronda y municipios próximos para mantener un encuentro en el que abodar la situación de las comunicaciones en la zona y tratar de hacer un frente común ante las administraciones competentes en esta materia. Una representación de la plataforma anunció ayer en Ronda que han comenzado el envío de las cartas para invitar a los alcaldes a dicho encuentro, habiendo realizado una entrega simbólica en mano a la alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, que recibió a esta delegación en el Consistorio rondeño y mantuvo un encuentro con los mismos.

Desde la plataforma han explicado que quieren invitar a la representación de los ciudadanos a que se impliquen de forma directa en esta reindicación ya que, según explicaron, "nosotros podemos hacer público el malestar de los vecinos, pero la tecla para que pueda hacerse realidad la tiene la política", explicó uno de los representantes a la regidora mientras reclamaba su implicación directa en este asunto y en la difusión de la convocatoria. En este sentido, Valdenebro se comprometió a comunicar dicha convocatoria a diversos alcaldes de la zona de forma directa, al tiempo que les confirmó su asistencia a dicho encuentro.

La plataforma pretende que no sean solo los municipios de la comarca natural los que se impliquen en esta reivindicación y que también los hagan aquellos representantes de los municipios que podrían beneficiarse de dicha infraestructura si llega a construirse, como serían todos aquellos que se ubicarían cerca de la misma si se construye desde la propia capital de la provincia hacia la ciudad del Tajo. "A ellos les llegaría antes que a nososotros, serían también unos beneficiarios directos", explicaron.

Eso sí, también pretenden escenificar la postura de aquellos que decidan no acudir al encuentro, ya que dejarán un asiento vacío con el nombre de cada uno de los alcaldes de las localidades que decidan no acudir a la convocatoria, con lo que se pretende dejar constancia de manera simbólica de aquellos que no respalden esta petición de mejora de las comunicaciones y construcción de una autovía para la zona. De este modo desde la plataforma se retoma la actividad coincidiendo con el inicio del curso político tras obtener el respaldo de los ciudadanos en una masiva manifestación en la que participaron unas 5.000 personas.

La plataforma viene defendiendo la necesidad de que la comarca natural de Ronda cuente con una autovía como una de las medidas para tratar de frenar la despoblación que sufre en la actualidad con una pérdida continuada de habitantes por la falta de oportunidades y las dificultades para implantarse empresas.