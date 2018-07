Plataforma Pro-Hospital Guadalhorce anuncia movilizaciones si no se abren los quirófanos

La Plataforma Pro-Hospital Comarcal del Guadalhorce ha reclamado de nuevo que se "cumplan los plazos prometidos" y se abra el área quirúrgica del centro hospitalario, advirtiendo de que, si en septiembre no se abren los quirófanos, se reunirán para lanzar una nueva campaña de movilizaciones.

Así lo han anunciado este miércoles en un comunicado, en el que el portavoz de la plataforma, Miguel Esteban Martín, ha recordado que "el convenio para dotar de una acometida eléctrica estable al hospital se firmó en 2015 y las obras tenían que haber finalizado en mayo de 2017. Llevamos más de un año de retraso y el Área Quirúrgica del hospital continúa cerrada".

"Estamos ante una situación insostenible, las más de 40.000 intervenciones quirúrgicas que se demandan cada año en el Guadalhorce no pueden esperar más", ha sentenciado el portavoz.

"Actualmente las obras no están finalizadas. Se han ejecutado sólo los dos bastidores de control y protección de la línea eléctrica de 20 kilovatios en la sala de la Subestación de Villafranco y un tramo aéreo intermedio formado por ocho torretas", ha asegurado, subrayando que "queda pendiente la instalación de 12 torretas más y el tramo inicial y final de la Línea que es un tramo subterráneo".

Martín ha dicho que "queda más del 70 por ciento de la obra por ejecutar. Y lo peor es que no hay licencia de obra, ya que todavía la Comisión Provincial de Urbanismo no ha aprobado definitivamente la modificación del Plan Especial, y sin esta aprobación el Ayuntamiento de Cártama (Málaga) no puede dar licencia y sin ésta no se pueden continuar las obras y, por ende, no se pueden abrir los quirófanos", criticando que "estamos en una situación incomprensible e inadmisible y más en una obra declarada de utilidad pública".

Por ello, ha exigido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cártama y a Endesa que cumplan, incidiendo en que "si en septiembre no han abierto los quirófanos, el Grupo de Trabajo de la Plataforma se reunirá para informar de la situación y lanzar una nueva campaña de movilizaciones para la apertura total del hospital del Guadalhorce".