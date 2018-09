El valor de un buen un vino hecho a mano

Los vinos de Ronda echaron fama de caros, aunque una visita a alguna de las bodegas de la zona, en las que se producen ya más de 100 referencias de precios muy variados, sirve a obtener multitud de razones que llevan a deshacer esta extendida creencia. Los bodegueros rondeños miman al extremo el proceso de producción de sus vinos, en los que la calidad es el fin principal, aunque para eso tengan que recurrir a un proceso de tratamiento de los viñedos y trabajo en la propia bodega que hace que los costes sean mucho mayores que en otras regiones en las que existe una importante mecanización. "Aquí tenemos un coste por kilo de uva que oscila entre los 0,80 euros y 2 euros para su producción, mientras en otras zonas puede ser de 0,30 euros", explica Vicente, uno de los enólogos que han participado de forma muy activa en la vuelta de la viticultura a la Serranía y que es el encargado de elaborar vinos en dos de sus bodegas.

Es el precio que los bodegueros tienen que asumir para primar la calidad, ya que las viñas reciben una poda en verde para limitar la producción por cada parra, el corte de la uva también se realiza de forma manual y la selección en bodega también se hace manualmente. Todo ello con el objetivo de no estresar a las plantas con una carga excesiva de producción y que no entren en la bodega uvas que no cuenten con la calidad necesaria.

Para ello los cortadores hacen una selección previa en los propios viñedos durante la vendimia y posteriormente se retiran los restos vegetales y aquellos racimos que no reúnen la calidad suficiente en una segunda selección. Una última criba en la que puede retirarse una media de entre el 1% y el 5%, aunque puede ser mucho más si por algún motivo llega mucha uva dañada. "No hay límite", señala Vicente, que reconoce el sobrecoste que este sistema conlleva, pero se muestra convencido de su utilidad por la calidad que reporta a los vinos.

La vendimia nocturna, para evitar las altas temperaturas, se han convertido en algo habitual en los viñedos, aunque, este año, con las temperaturas algo más bajas que se están registrado en algunos de los viñedos se optó por comenzar a trabajar antes de amanecer, para así también esquivar las temperaturas pero poder contar con un poco más de luz natural para realizar la selección previa en la propia parra.

Otro de los aspectos diferenciadores es la utilización de cajas individuales para la recogida de la uva y su transporte, evitando de este modo que pueda aplastarse en el transporte y limitando su peso a unos 15 kilos.

Además, en algunas de las bodegas se lleva el proceso al extremo, hasta el punto de que la retirada de hierbas se realiza con cuadrillas de labradores, aunque ello reporta un importante coste en mano de obra.

De igual modo, también existe ya un importante número de bodegas que han apostado por producir vinos ecológicos, un número que seguirá creciendo en los próximos años, ya que algunas de ellas están completando el proceso para su conversión, apostando de este modo por un paso más en la producción de sus vinos.

Una apuesta por mimar el proceso de elaboración de sus vinos, que es el gran arma con la que cuenta esta zona de producción, ya que se trata de bodegas con pequeñas extensiones de viñedos que desde el primer momento apostaron por la calidad.