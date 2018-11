Cifu: “Estamos seguros de que llegarán los resultados fuera de casa”

La Facultad de Ciencias de la Comunicación acogió este mediodía una mesa redonda, con dos invitados muy especiales Cifu y Adriana Martín, que acudieron en representación de la Fundación del Málaga a concienciar sobre la importancia de luchar contra la violencia de género. El acto estaba en marcado en la campaña Un Equipo contra la Violencia de Género. Previamente, los dos representantes malaguistas atendieron a los medios para analizar la actualidad de sus equipos. “Sabíamos que el trabajo era bueno aunque los resultados fuera de casa no llegaran. En casa estamos llevando una gran línea y estamos seguros de que los resultados fuera de casa también llegaran”, confesó Cifu sobre la victoria en La Rosaleda tras dos encuentros sin conocer el triunfo lejos de casa.

El lateral malaguista ya se encuentra totalmente disponible para Muñiz, tras una lesión que le frenó su gran inicio de temporada. “Creo que está siendo una muy buena temporada, en nivel personal y colectivo. Es un año bonito y es un reto que tenemos por delante”, destacó Cifu. El granadino, que cuenta con un ascenso con el Girona, valora el trabajo del equipo aunque confiesa que aún falta mucho por hacer: “Las sensaciones están siendo muy buenas, es evidente. Es verdad que estamos cuatro equipos muy juntitos, pero los resultaos se están dando y nos están llevando a la parte alta. Tenemos que seguir con la paciencia y tranquilidad que estamos llevando para llegar al final de temporada a luchar por algo bonito”. Tras la lesión Cifu confía en recuperas la titularidad, aunque destacó que lo importante es ayudar: “Trabajo igual que cuando llegué, todos tenemos que estar en la misma línea. A los jugadores nos toca trabajar lo mejor posible, para que cuando el míster cuente con nosotros aportemos nuestro granito de arena. Ahora ya estoy recuperado que es lo que quería, cuanto antes pueda aportar mi granito de arena mejor y pero yo sigo trabajando igual”.

Sobre el encuentro del domingo, 16:00 horas, en El Almendralejo el ex del Albacete entre otros equipos destacó lo complicado que será: “Cuentan con un jugador muy importante, que es el pichichi y hay que estar pendientes. Pese a ser un recién ascendido hacen las cosas muy bien en su campo y va a ser un partido difícil. Han cambiado de entrenador hace poco y eso siempre reactiva, en esta categoría no hay partido fáciles. Tenemos que trabajar bien desde el principio e intentar llevarnos los tres puntos”. Por último valoró la amplitud de la plantilla, ante las sanciones y lesiones: “Se está viendo que somos una plantilla amplia con todos aportando. Lo importante es que todos nos sintamos partícipes, que cuando llegue el momento todos aportemos y no se note ninguna ausencia. Nadie es imprescindible”.

Por su parte, la capitana del Málaga Femenino, tras la goleada sufrida ante el Levante, ya piensa en el Sevilla (miércoles, 16:00). “Para lo bueno y lo malo es lo que tiene el fútbol, siempre hay que pensar en el siguiente partido. Todas somos conscientes de cual es nuestra liga y que el miércoles no tenemos excusas para no ganar al Sevilla”, alentó Adriana Martín. Un encuentro, el que las enfrentará al cuadro sevillista, que estará marcado por la intensidad, así lo relató Adriana: “Sabemos la rivalidad que hay contra el Sevilla y siempre es un partido especial. Nosotras a pesar del resultado seguimos trabajando igual y lo demostramos en nuestra liga. El Sevilla viene en un momento malo y nosotras de perder, será un partido intenso pero confiamos en nuestro trabajo”.