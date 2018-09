Muñiz: "Para mí, el partido más completo del año"

Se siente pleno Juan Ramón Muñiz. Comanda con firmeza al Málaga, que aún no se dejó puntos en el camino. El Tenerife, su última víctima. "Estoy satisfecho por como fue el partido. Me voy muy satisfecho porque ha sido muy completo con muy buena dinámica", dijo en primera instancia el técnico, que profundizó en el análisis: "La primera parte la hicimos en el campo contrario con mucho fútbol y muy completa. El equipo contrario tenía mucho criterio dos pivotes con mucha velocidad con balón, pero nosotros no le hemos dejado tener mucho el balón. Cuando iban perdiendo ellos han arriesgado y jugaron cerca de nuestra área en algunas ocasiones. Hemos sabido contrarrestar muy bien al rival. Sabemos que los partidos son siempre igualados. Estoy pensando ya en el próximo".

Como buen entrenador, el gijonés no es amigo de halagos individuales. "Ha sido un partidazo en general, destacar a un futbolista sería injusto, cada uno con su papel el equipo ha hecho buen trabajo, muy buenos centros, muy buenas finalizaciones. Si me pongo a analizarlo ha sido muy completo y ante un buen rival, un partido de los que hay que saber superar, el Tenerife es muy peligroso en acciones individuales y el equipo ha sabido dominar las situaciones", comentó Muñiz, que habló de la conexión entre Ontiveros y Leschuk en el gol: "Hay conexiones por diferentes sitios y destacan más porque terminan en gol, pero el equipo trabaja en conjunto. No brilla ninguna individualidad todos trabajan en la misma dirección".

Siguiendo con su radiografía de la victoria, el entrenador blanquiazul realzó el triunfo sobre tres pasados. "El partido fue el mas completo de la temporada por eso me marcho mas satisfecho. El equipo ha plantado cara en todo momento y ha hecho muchas cosas bien y esta línea es buenísima", explicó del plantel, que ya mira al Almería, rival el martes en la Copa del Rey.

Terminó la comparecencia hablando de la ausencia de Renato Santos, que comprobó en el calentamiento que no estaba acto. "Tuvo ayer un golpe que él pensaba que no era para tanto pero cuando tocaba balón no se encontraba bien. Es un buen gesto porque ha sabido marcharse y no dejar que el equipo baje el nivel y darle la oportunidad al compañero. Lo que importa es que todos estén preparados para competir, la lástima es que a algunos tengo que dejarlos fuera de la convocatoria y no me gusta porque todos están entrenando bien. Es un bendito problema", finalizó.