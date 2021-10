Ángeles Muñoz, reelegida por unanimidad como presidenta del PP de Marbella

Ángeles Muñoz ha sido reelegida por unanimidad presidenta del PP de Marbella en el XIV congreso que ha celebrado este domingo la formación en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y que ha contado con la presencia de los presidentes del PP andaluz y gallego, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoó, respectivamente, y el del PP de Málaga, Elías Bendodo.

Muñoz, que ha concurrido a la reelección tras lograr 2.424 avales, ha destacado que asume "el reto, el compromiso de trabajar como una afiliada más con el firme convencimiento de que vamos a volver a ganar las elecciones" municipales previstas para 2023.

"Lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, como sabemos lograrlo, calle a calle, barrio a barrio, vecino a vecino, oyendo a todo el mundo y estando donde hay que estar, ahí, fuera, en la calle", ha apuntado.

Ha añadido que "llevamos 15 años en el gobierno, cuando nos dieron la responsabilidad en esos momentos tan complicados de trabajar por Marbella". "Y lo hemos hecho. Un gran equipo con un proyecto ilusionante, serio y riguroso lo logró. Ese proyecto sigue avanzando. Cuando el PP gobierna, a Marbella y a San Pedro le va bien. Cuando gobernamos les va bien, gobernemos donde gobernemos", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno central del PP "cambió leyes para que Marbella pudiera recuperar el dinero que de aquí se habían llevado". "Lo hicimos con el fraccionamiento de una deuda que nos habían dejado de más de 500 millones de euros. Pudimos hacerlo gracias a una ley para Marbella que nos permitía respirar", ha apuntado.

"Lo hicimos cuando, por parte del Gobierno del PP, se desbloqueó el soterramiento, que, igual que el Hospital Costa del Sol, bloqueó el Gobierno socialista", ha apuntado Muñoz, al tiempo que ha señalado que "a esta ciudad, lo único que Zapatero ofreció fue subir los impuestos o despedir a los trabajadores".

"Y Sánchez no le va bien ni a Marbella ni al resto de España. Con Sánchez no le va bien nada más que a él mismo", ha apuntado Muñoz, que ha calificado de "ocurrencia" la ley de vivienda que grava "un sector tan importante como el turístico porque, para nosotros, las segundas residencias son fundamentales".

Ha apuntado que Juanma Moreno "ha sido el primero que, desde la Junta de Andalucía, ha apostado por Marbella y San Pedro". "Lo primero que hizo siendo presidente fue liberalizar y poner público y gratuito el aparcamiento del Hospital Costa del Sol que los socialistas tenían privatizado", ha explicado, al tiempo que ha indicado que "gracias a Juanma Moreno hoy tenemos las máquinas en ese hospital después de 12 años" de bloqueo de las obras de ampliación, lo que supondrá "la mayor inversión pública de una administración en nuestra ciudad y que tendrá más especialidades y mejores servicios".

Muñoz ha resaltado el acuerdo con la Junta para construir en una legislatura tres centros de salud en el término municipal, dos institutos, un Palacio de Justicia o mejoras en las carreteras que conectan Marbella con los municipios malagueños de Istán u Ojén. "Juanma te has ganado el respeto, cariño y credibilidad de Marbella por ti y por lo que haces", ha apuntado.

En el Ayuntamiento, Muñoz ha señalado que, durante los años de gobierno del PP, "lo hemos hecho con rigurosidad, hemos mantenido unas cuentas públicas equilibradas, aunque hayamos tenido que pagar 420 millones de euros de deudas anteriores y tenemos la carga fiscal más baja de todas las ciudades del mismo número de habitantes que la nuestra".

"En medio de una pandemia ha habido un gobierno al frente de esta ciudad que ha gobernado para las personas y que ha atendido a los más vulnerables. Este Ayuntamiento ha puesto durante la pandemia la mayor apuesta social que nunca se había tenido triplicando las ayudas. También ayudamos de forma directa a nuestras pymes, autónomos al sector del transporte y fuimos capaces de garantizar el funcionamiento de la ciudad a través de los servicios públicos", ha señalado.

"Marbella es la gallina de los huevos de oro"

Núñez Feijoó ha alabado el trabajo de Moreno y Muñoz al frente de sus respectivas instituciones y ha defendido la labor del PP en los gobiernos de distintos puntos del país.

Por su parte, Moreno, además de enumerar el trabajo realizado en Marbella estos años y de agradecer a Muñoz su "insistencia" para con las infraestructuras pendientes en esta ciudad malagueña, se ha preguntado por qué el PSOE "nunca ha creído en Marbella".

"Marbella es la gallina de los huevos de oro. Ha generado actividad económica, empleo, recursos, bienestar, futuro, prestigio, ¿Por qué no devolverle algo? Es una referencia, es una ciudad que es un icono internacional y la hemos construido entre todos", ha defendido.

En este sentido, ha continuado cuestionándose por qué los socialistas "no la han cuidado, no la han mimado, no la han protegido" sino que "se han desentendido de ella de manera histórica".

"Le he preguntado incluso a algunos de ellos, y quiero decir que creo en Marbella, que es creer en Andalucía, en España y con esta nueva administración que tengáis cosa clara, Marbella estará en la primerísima línea de la agenda institucional de la Junta de Andalucía".